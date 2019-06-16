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台南首例！銷毀玉米田擋秋行軍蟲 農民：掩埋助土壤改良

2019-06-16 09:01聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

鹽水區農民陳清坡的青割玉米田發現秋行軍蟲，是台南市第一例啟動銷毀。記者吳淑玲/攝...
鹽水區農民陳清坡的青割玉米田發現秋行軍蟲，是台南市第一例啟動銷毀。記者吳淑玲/攝影
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台南秋行軍蟲災情，已出現在鹽水、新營和仁德，第一例銷毀行動從鹽水舊營小段農民陳清坡的青割玉米田展開，陳清坡分享這次銷毀的經驗，1.5公頃農地只挖4個5公尺寬、深3公尺的洞掩埋，且上面有鋪烏肥土壤改良肥料，農民不要過度恐慌，一旦發現就要通報，現在是關鍵時期，一定要把蟲害控制下來，否則農業損失難以估算。

陳清坡説，很多農民擔心農地被翻土後，會有土壤酸化的問題，昨天掩埋的作法，是把黑色肥料於一米深處施肥並加水然後復土，可以幫助土壤消毒及土壤改良。

至於原本要用燒毀方式，因為玉米太濕燒不起來，決定採用掩埋後，就用機器採收輾碎加快速度，比別縣市用人工收割，效率快很多，陸續銷毀作業應該比照辦理，調用機械採收，加速防治的時效。

陳清坡説，銷毀掩埋後的農地，需管制3個月，懸掛性費洛蒙監測沒有蟲，才能解除管制，他們建議再灑藥消毒，徹底將漏網的蟲全面消滅。

陳清坡表示，他已經種玉米30年，第一次看到秋行軍蟲，不只吃玉米，稻米、雜草都吃，呼籲農民趕快把休耕田的雜草及玉米桿耕鋤，避免蟲災擴散。

陳清坡憂心指出，從嘉義義竹往南到鹽水、新營、麻豆、學甲、將軍等地，是硬質玉米栽種大宗，萬一秋行軍蟲控制不下來，對農業及農民損失，後果難以想像，政府目前防治方式是有效的，對農地無害又有休耕及耕鋤補助，農民一定要配合，共同防治才能消滅秋行軍蟲。

台南啓動第一例秋行軍蟲銷毀，在鹽水區舊營小段的青割玉米田，採用挖洞掩埋方式。記者...
台南啓動第一例秋行軍蟲銷毀，在鹽水區舊營小段的青割玉米田，採用挖洞掩埋方式。記者吳淑玲/攝影
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台南啓動第一例秋行軍蟲銷毀，在鹽水區舊營小段的青割玉米田，採用挖洞掩埋方式。記者...
台南啓動第一例秋行軍蟲銷毀，在鹽水區舊營小段的青割玉米田，採用挖洞掩埋方式。記者吳淑玲/攝影
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台南鹽水區農民陳清坡憂心秋行軍蟲蔓延，呼籲農民一旦發現就要踴躍通報。記者吳淑玲/...
台南鹽水區農民陳清坡憂心秋行軍蟲蔓延，呼籲農民一旦發現就要踴躍通報。記者吳淑玲/攝影
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