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把握今明好天氣 下周這天變天全台時晴時雨

2019-06-16 08:47聯合報 記者曹悅華╱即時報導

把握這幾天好天氣。中央氣象局說，今明兩天天氣穩定，到了周四，因北邊鋒面接近，全台天氣明顯轉不穩定，各地「時晴時雨」，出門務必攜帶雨具。

氣象預報員陳建安說，今明兩天天氣相對穩定，大部分地區多雲到晴，僅南台灣有零星短暫降雨，中午過後山區則要留意午後雷陣雨，雖太平洋高壓穩定增強中，還不至於擴展太大。

陳建安說，到了周二、周三轉折期，北邊鋒面會靠近一點，位在台灣北部海面到東海間，但沒有直接影響，台灣在鋒面前方，吹偏西南風，會帶來水氣，但不會太多，各地時晴時雨。

不過，陳建安說，天氣較明顯轉不穩定是周四到周六這段期間，北邊鋒面接近，大氣不穩定度比周二、周三更高，各地時晴時雨，西半部留意局部短暫降雨，東半部則因位在背風面，天氣相對西半部穩定一些，僅要留意午後短暫雷陣雨。

陳建安表示，這波降雨跟上周感覺不一樣，不會一直連續下，以斷斷續續、小雨為主，雨時較短、雨勢較弱些，空檔時間仍有機會看到太陽。

至於溫度方面，陳建安說未來一周天氣炎熱，各地溫度落在25到33度間，氣溫上沒有太大改變趨勢，後期隨著西南風增強，高溫會再高些，西半部跟台東甚至會來到33度到34度，提醒民眾出門做好防曬工作。

中央氣象局說，下周四全台天氣有較明顯的轉變，各地「時晴時雨」。本報資料照片
中央氣象局說，下周四全台天氣有較明顯的轉變，各地「時晴時雨」。本報資料照片
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