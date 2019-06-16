僵直性脊椎炎整合照護 患者生活品質明顯改善

2019-06-16 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



國內有3至5萬人罹患俗名「竹竿病」的僵直性脊椎炎，嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心創新「僵直性脊椎炎病人整合照護模式」，除了持續藥物治療外，並透過個案管理、運動、復健及衛教等整合照護，有助降低僵直性脊椎炎病人疾病活動度，身體、社交活動及情緒也都有明顯改善，提升生活品質。

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心最近舉辦過敏免疫風濕病友夏季聯誼會，近300位病友參加。院長賴寧生表示，僵直性脊椎炎是一種主要侵犯脊椎關節及附近肌腱、韌帶等軟組織的慢性疾病，其鈣化僵硬，使脊椎失去柔軟度而形如竹竿，早年被稱做「竹竿病」，部分病患會演變為嚴重的駝背。

僵直性脊椎炎具有休息不見好轉及活動開始後症狀減輕的特色。睡覺到清晨時常會因僵化而疼痛，甚至無法成眠。

賴寧生指出，僵直性脊椎炎好發於20至40歲的成年人，其整合治療方式包括抗發炎止痛藥、類固醇、關節炎特殊用藥、生物制劑、外科矯治、復健及病人自我學習等。

醫師呂明錡表示，僵直性脊椎炎有時治療後看似症狀消失，多數患者容易因而中斷治療，但其實體內仍持續發炎。105年統計有14.73%未回診，因此推動僵直性脊椎炎病人整合照護模式，更針對病況嚴重者適時轉介物理治療，並教導居家的運動衛教，提升病友生活品質。