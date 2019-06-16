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這方法預防大腸癌很有效 但有人嫌麻煩

2019-06-16 07:04聯合報 記者羅真╱即時報導

預防大腸癌的糞便潛血檢查，好像很麻煩？大腸癌發生人數連續第11年蟬聯十大癌症之首，藝人賀一航、豬哥亮相繼罹患大腸癌病逝。但大腸癌可以預防，實證研究顯示糞便潛血檢查是有效的預防工具，且篩檢並不麻煩。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹指出，「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次、放入專屬套管後，再送至符合健保特約的醫療院所就行了。採便前不需要灌腸，也不需要限制飲食。

國立台灣大學公衛學院研究團隊，過去透過資料分析有接受篩檢跟沒接受篩檢的民眾，比較兩者死於大腸癌的風險。研究結果顯示，若篩檢率為21.4%、定期複篩率為30%，可降低10％的死亡風險；若篩檢率與複篩率同樣達40%，可降低23%的死亡率；若篩檢率達60%，則可降低36%的死亡率。

有鑑於大腸癌多發生在50歲以後，衛福部國健署提供50至74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，符合資格的民眾可多加利用。

除了定期篩檢，預防大腸癌還須注意生活習慣。衛福部國健署建議飲食要避開紅肉（豬、羊、牛）與加工肉品（香腸、臘肉、培根等），肉品改吃白肉（魚肉、瘦鷄肉等），要多吃蔬菜，烹煮食物時以清燙取代油炸、燒烤。另要規律運動、注意體重控制。

據研究統計，50至74歲是大腸癌的高峰，糞便潛血檢查結果為陽性者，每兩人就有一人...
據研究統計，50至74歲是大腸癌的高峰，糞便潛血檢查結果為陽性者，每兩人就有一人有大腸瘜肉，且每22人就有一人為大腸癌，民眾須注意身體狀況。本報資料照片
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大腸癌衛福部國健署
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