這方法預防大腸癌很有效 但有人嫌麻煩

2019-06-16 07:04 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



預防大腸癌的糞便潛血檢查，好像很麻煩？大腸癌發生人數連續第11年蟬聯十大癌症之首，藝人賀一航、豬哥亮相繼罹患大腸癌病逝。但大腸癌可以預防，實證研究顯示糞便潛血檢查是有效的預防工具，且篩檢並不麻煩。

衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹指出，「定量免疫法」糞便潛血檢查，只需要將採便管帶回家，使用採便棒在糞便上來回沾幾次、放入專屬套管後，再送至符合健保特約的醫療院所就行了。採便前不需要灌腸，也不需要限制飲食。

國立台灣大學公衛學院研究團隊，過去透過資料分析有接受篩檢跟沒接受篩檢的民眾，比較兩者死於大腸癌的風險。研究結果顯示，若篩檢率為21.4%、定期複篩率為30%，可降低10％的死亡風險；若篩檢率與複篩率同樣達40%，可降低23%的死亡率；若篩檢率達60%，則可降低36%的死亡率。

有鑑於大腸癌多發生在50歲以後，衛福部國健署提供50至74歲的民眾每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，符合資格的民眾可多加利用。