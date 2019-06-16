運動量大卻少喝水 當心恐下肢靜脈栓塞

2019-06-16 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



腿部腫脹疼痛，可能是下肢靜脈血栓找上門。年僅20出頭的阿昌（化名）愛好球類運動，休假時經常與同好相約河濱公園打球。一日運動後發現單側小腿腫脹疼痛，原以為只是運動傷害，不料休息幾日未癒，且病況越來越嚴重，就醫檢查才知道是下肢靜脈出現血栓，而發生原因很可能與平日喝水太少、血液變得濃稠有關。

國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉修表示，身體血管可概分成動脈與靜脈，心臟打出的血液經由動脈運送到身體各部位，而靜脈則將血液送回心臟。不過，身體有時會發生血液循環或凝血功能異常的情形，進而讓血液凝結成塊，稱之血栓。

當下肢靜脈產生血栓，靜脈血液便無法像從前那樣順利回流心臟，腳踝與腿部也隨著血液淤積而腫脹。倘若血栓脫落移位至心臟，有可能造成肺動脈栓塞，嚴重可能致命。

靜脈血栓的黃金治療期約為血栓形成後三周內，因此即時確診與治療很重要。不過，張嘉修在臨床上看到許多患者有錯誤迷思，當發生腿部腫脹時，他們第一時間會想藉由按摩或泡熱水加以緩解，殊不知按摩的舉動可能使血栓移位，最怕加速移至心臟，而泡熱水雖能幫助動脈血管遇熱擴張，但靜脈血管回流能力卻不會增加，因此反倒造成更嚴重的腿部靜脈血液淤積以及腫脹疼痛。因此，懷疑自己發生靜脈血栓時，立即就醫就對了。

張嘉修表示，靜脈血栓形成的危險因子包括經常久站、久坐不動、水分攝取不足、女性懷孕、癌症、年長、三高、曾動過外科手術、曾服用口服避孕藥等。因此，病人年齡分布有兩大高峰，一個高峰是有許多慢性病的年長者，另個高峰則是20至30歲左右的青年，他們可能因懷孕、避孕、上班長時間久坐或搭乘長途飛機旅行而發病，又或者像阿昌一樣經常在戶外運動、忘記補充水分，因而使血液變得濃稠，提升血栓的形成機率。