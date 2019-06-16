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二手衣黃金變垃圾 環保新風暴

2019-06-16 00:58聯合報 記者江良誠賴香珊趙容萱林敬家余采瀅許政榆

彰化市過去的舊衣回收箱被丟滿垃圾，成為髒亂點。 記者林敬家／攝影
彰化市過去的舊衣回收箱被丟滿垃圾，成為髒亂點。 記者林敬家／攝影
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台灣回收二手衣品質好，一度出口到大陸、東南亞、非洲等地，但因競爭激烈或舊衣進口禁令，我二手衣出口銳減，舊衣從黃金變垃圾，成為國內環保不定時炸彈

環保署統計，台灣一年約回收七萬噸舊衣。由於舊衣不再搶手，大街小巷舊衣回收箱被塞得滿出來，連不回收的棉被、枕頭、玩偶甚至內衣褲也被堆置，回收箱成了小型垃圾場，髒亂不堪。據悉，部分回收廠不願每噸花四、五千元將回收的舊衣送進焚化爐銷毀，偷偷運到偏遠地區或山上丟棄，之前桃園一場大雨就曾沖出一片舊衣海灘，新一波「垃圾風暴」已悄悄發生。

南投縣環保局指出，過去台灣舊衣回收後大多外銷到中國大陸、非洲，大陸經濟發展後拒絕台灣舊衣進口，甚至反過來外銷舊衣與台灣競爭，非洲地區也逐漸發展紡織業，肯亞、烏干達、盧安達和南蘇丹等六國組成的東非共同體提案，今年四月起禁止舊衣物進口，讓台灣的二手衣無處可去。

嘉義縣一家陳姓舊衣回收出口商說，台灣舊衣回收業因上述原因逐漸沒落。台中業者說，舊衣回收價格近幾年跌幅太大，每公斤舊衣收購價從三至七元跌到二元左右，收購來的舊衣要清洗、曝曬、篩選分類，費工又耗本，如今大陸舊衣出口至國外價格較台灣低廉，非洲市場又被大陸壟斷，舊衣回收業幾已無利可圖。

洪姓回收商說，價格低到幾乎沒利潤，索性收回來清潔整理後，加工成抹布或洗車布；但回收量遠大於加工銷售量，已規畫收掉不做，但舊衣氾濫問題仍沒解決，政府應輔導或設法改善。

據了解，有回收業者因不堪虧損，連舊衣回收箱都不收了。台中市黎明路就有業者遺棄的回收箱，因常被當成垃圾桶，居民不堪困擾，只好推倒回收箱，但仍被丟垃圾，不但成為髒亂點，還成為「路霸」影響市容。

非洲南蘇丹炸彈
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