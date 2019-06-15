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國中聯考復辟？私中生占比創新高 小學生拚補習考私校

2019-06-15 22:26聯合報 記者張錦弘╱即時報導

12年國教5年前上路，教育部希望能減輕國中生升學壓力、減少補習。但面對不確定的教改，越來越多家長選擇讓孩子念私立國中，再直升高中，目標6年後考頂尖大學。教育部統計，在少子化時代，私立國中生人數占比卻逆勢上揚，107學年已占13.6%，創近年來新高。

教團憂心，搶進私中成風潮，私校紛舉辦各種小六生學科檢測、違法考試招生，估計光大台北地區，每年至少幾萬名小六生參加私中招生考，如同「國中聯考」復辟，連帶助長小學生補習考私中的商機，連高四重考班也改幫小學生補習。12年國反而讓升學、補習壓力向下延伸，教育部不應坐視。

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，教育部103學年起推動12年國教，免試入學採計每科成績只剩7級的國中會考，許多家長無所適從，不願讓孩子當教改白老鼠，乾脆送孩子念私中， 私立國中生同年達到9.4萬多人的高峰，占11.7%；107學年私中生雖隨少子化減為8萬4954人，占比卻增為1成36，再創新高。

黃耀南指出，私中打著「國、高中一貫」、「強調課業要求」、及「生活常規的建立」等口號，讓家長趨之若鶩，紛紛以學力檢測、入學評量等名目考試招生，以考國、英、數 三科最多，甚至收費幾百元。

黃耀南估計，有私校考試多達4、5千人報考，大台北少說也有幾萬人報考私中，補教業也因此大發利市，50年前九年國教上路就已絕跡的國中聯考已形同復辟，恐加劇教育貧富差距、階級複製，沒錢念私校的孩子更吃虧。

黃耀南也提醒家境小康的家長，要量力而為，不要勉強送孩子念私校，有的孩子進到私中後，發現同學都是有錢人家的小孩，會產生自卑心理，也可能被嬌生慣養的同學關係霸凌，最後只好轉讀公立國中。

北市就有一家創立50年的高四重考補習班嗅到商機，這兩年也開辦小五、小六生升私中班，業者指出，隨著大考錄取率接近百分百，高四重考班生意很難做，北市目前只剩3家業者、學生才不過兩千多人，因此轉戰小五、小六生補習考私中的新市場。國、英、數每科每周上3小時，每科一年收費約2萬多元、3科一年收費約7萬元。 

台北市木柵國小校長林秀勤觀察，選擇讓孩子念私中的家長，常因私校嚴管勤教、且安排課輔省去補習，也有的是看中私校教程式設計、樂高等特色課程；念公立國中的學生，很多是因就近入學、接送方便，或孩子較能主動學習，不用太督促，但3年後考高中不見得比較差，例如有3名木柵國小校友升上木柵國中3年後，今年都可上建中。建議家長從旁觀察、讓孩子適性發展，不見得人人都適合念私校。

近五年公私立國中生占比。製表／張錦弘
近五年公私立國中生占比。製表／張錦弘
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8月上路的12年國教，國、高中新增科技領域，許多私中早已提前因應，教學生設計程式...
8月上路的12年國教，國、高中新增科技領域，許多私中早已提前因應，教學生設計程式、製作機器人。圖／靜心中學提供
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