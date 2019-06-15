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7大學組USR聯盟 迪化街辦市集行銷南投農產品

2019-06-15 18:47聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台灣大學農學院和實驗林場今帶著南投縣信義，水里丶鹿谷和竹山四個原民及偏鄉的農特產品，結合台科大、輔仁、淡江、文化、真理和嶺東7所大學組成的大學社會責任（USR）聯盟，到台北市迪化街「大學市集」進行兩天的善益行銷。台大的鹿光米、森之源台灣清酒試吃，引起現場民眾熱情回響。

台大農學院院長盧虎生說，台大此次帶來台北善益行銷的農特產品，包括水里鄉玉峰社區的柴燒烏梅、牛輼轆社區的有機咖啡、鹿谷鄉瑞田社區的鹿光米和信義鄊羅娜社區的原民手工藝品四個指標性農特產品。這些都是教育部、農委會、原民會、在地政府和台大產官學通力合作的產品，期待大台北都會區的民眾多予肯定，共同支持原民和偏鄉農業的發展。

USR跨校善益行銷活動發起人、台科大副校長江維華指出，各個大學在教育部的大學與鄰近鄉鎮共榮計畫下，為原民和偏鄉部落開發不少優質的食品，但普遍遭遇市場去化的問題。酷點校園和大學市集將更加連結台北市農會、新北市農會和其它的實體和虛擬的行銷通路，特別是七校聯盟的百萬校友平台，為原民和偏鄉的農產做更多感動人心的善益行銷。

夥伴大學善益農場執行人黃丙喜表示，夥伴大學善益農場是由台科大等105所夥伴大學合作設立的農產品牌，目的在為台灣農業增加行銷動力，也為在地農產增添品牌價值。USR夥伴大學善益行銷活動，引起上市公司和社會企業的支持。包括日勝生活科技、京站百貨、永齡農埸、智慧商舖和扶輪社、獅子會等，將從八月份開始選定主要農產和節慶時節，一棒接一棒在台北、新北兩大都會的線上、線下通路，為全台各地原民和偏鄉部落推出新農善益行銷。

偏鄉台大
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