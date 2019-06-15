癌症爸生前研發耳鏡 送給聽損兒的最後一份禮物

2019-06-15 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



「這是爸爸能為你做的最後一件事！」雅文兒童聽語文教基金會成立至今23年，協助4千多名聽損兒透過「聽覺口語法」的專業早療，見證「聲」命奇蹟，今舉辦《愛，使生命動聽》書籍改版發表會，許多聽損兒家庭齊聚紀念已故創辦人喬安娜，其中4歲半的立蒙，爸爸病逝前將研發的耳鏡捐贈給雅文基金會，讓立蒙帶著爸爸留給他的愛，繼續在學習聽、說的路上成長。

立蒙媽媽說，立蒙2個月大時確診聽損，11個月大開始到雅文基金會接受早療，原本就是醫學工程背景的立蒙爸，更特地為了寶貝兒子研發檢查耳朵健康的耳鏡，希望能幫助更多聽力受損的孩子。

立蒙媽媽回憶，立蒙爸發病前半年雖已經出現下背疼痛、體重驟減、食欲不佳等狀況，但大家都以為是工作太操勞所致，不以為意，立蒙爸甚至忙到沒時間看醫生，直到某天在家身體不適緊急送醫，才驚覺身體已遭到癌細胞侵蝕。

立蒙媽媽說，立蒙爸爸從確診到過世只過了7個月，住院臥床期間，立蒙爸爸仍心繫第二代耳鏡測試情形，時不時用電話、電腦遠端與同事聯繫，最後更撐著孱弱的身體，託付妻子與同事務必完成他的心願，將二代耳鏡捐蹭給雅文基金會，立蒙爸離開時年僅34歲，大家都難以接受。

爸爸走後，立蒙媽媽說依約捐贈耳鏡給雅文基金會，不只立蒙使用過這把耳鏡，基金會裡其他聽損小朋友也曾受惠於這位父親的遺愛，而現在的立蒙，在爺爺、奶奶和媽媽的悉心照顧下，活潑好動，話匣子打開就停不下。