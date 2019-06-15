騎重機遇劫數致癱瘓 神經繞道手術讓他重新站起來

2019-06-15 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



在蜿蜒山路騎乘重型機車，這是不少男生的夢想，稍有不慎，遇到重大車禍，可能導致終身癱瘓，29歲張姓水電技師就因一場車禍導致左手臂及雙腿多處嚴重骨折，且左側失去知覺，當時被宣告「恐終身癱瘓」，所幸接受神經繞道重建手術，搭配超級顯微技術，持續復健，現在可以在旁人扶持下站起來、慢慢走。

神經重建權威、義大醫院院長杜元坤指出，神經繞道手術就是神經被拉扯斷裂後，因受傷區域很大，不易進行一對一的定點接合，因此利用其他未受傷的近端神經，把神經繞道移植到遠端的受傷神經，以精準並快速地完成神經修復。

杜元坤說，神經叢重建及多處神經繞道重建手術難度甚高，如果是脊椎腔內的神經受損，就跟豆腐般軟爛，幾乎難以縫合，傳統手術成功率往往不到10％。

杜元坤研發出「杜氏刀法」，針對受損神經以神經叢重建及多處神經繞道重建手術，已經成功治療三千多名四肢及下肢癱瘓、脊椎損傷的病患，大幅提升神經重建手術成功率，可至八成以上。

至於成功關鍵在於，利用超級顯微手術，將受損神經繞道接到遠端有血管的健康神經，由於神經直徑更不到血管的一半，難度極高，手術須耗時8到10個小時。

不過，縱使「杜氏刀法」技術高超，但病人仍須把握治療黃金時期，杜元坤強調，必須在意外事故發生的三個月之內執行手術，否則神經即使接回，也沒多大作用。

以張姓水電技師為例，杜元坤說，該個案被送至義大時，檢查發現，左上臂臂神經叢、左小腿腓神經，及右大腿上方的腰椎及薦椎神經斷裂，等於「人體四肢，斷了三肢」，僅剩右手可以活動，而下半身也失去知覺。