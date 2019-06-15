台北血液庫存不足4天急缺 盼民眾熱情挽袖助人

2019-06-15 17:42 中央社 台北15日電



台灣血液基金會統計，目前台北捐血中心血液庫存量低，各種血型庫存都在4天以下的「急缺」狀態，統計也發現，近幾年來年輕人捐血人次大幅下降，盼青年朋友能熱情挽袖助人。

響應每年6月14日「世界捐血人日」，台灣血液基金會今天舉行感謝捐血人活動。今年世界衛生組織的主題是「人人享有安全血液（Safe blood for all）」，病人有使用安全血液的權益，捐血人也要做好自我健康管理才能捐血救人。

捐血大使、歌手吳汶芳在活動現場演唱為捐血打造的創作曲「愛與被愛」，象徵捐血與受血之間愛的轉換與流動。

受血人代表稅尹曾是北一女熱舞社社長，但20歲剛成為大學新鮮人時因一場大車禍，昏迷5天，醒來後已失去左腿。但她沒有喪志，裝上重達3公斤的義肢，努力復健，以更樂觀積極的正向態度來面對人生。

稅尹表示，要向許許多多不知名的熱血人致上謝意，如果沒有這麼多人的無私捐血，助她度過重大手術，她可能無法像現在一樣，擁有一個新的生命。她的生命，是用愛延續下來的，「我不認識你，但是我謝謝你。」

血液基金會發布的資料顯示，根據國發會統計，台灣在民國107年轉為高齡社會，推估將於115年邁入超高齡社會；再加上少子化的雙重影響，醫療用血日增，年輕血源卻在減少當中。

88年17至20歲族群約捐血人次有40.9萬，107年僅有大約15.7萬人次，降幅高達61.6%，捐血比率更是從25.37%降到14.09%，開發年輕捐血族群具迫切性。

台灣血液基金會自104年開始的「我年輕！我捐血！」熱血青年招募活動，參與活動的24歲陳建彰目前分離術捐血已達435單位，位居2萬7千餘名熱血青年之冠。

陳建彰說，他和爸爸都會固定去捐血，捐血能夠助人，只要有時間，伸出手就能辦到，真的一點都不難，他會一直注意自己的健康，一直捐下去。

另一對雙胞胎姊妹劉瑜婷、劉瑜姍，她們在17歲生日時，為了想做一件有意義的事，一起到228公園號捐血車捐出第一次血。從此，兩人總是一起到家附近的南海捐血室捐血，雙胞姐妹連捐血次數都一樣多，她們說：「很謝謝捐血中心，每一次來捐血，都是很美好的回憶。」

根據血液基金會最新血液庫存量統計，台北捐血中心各種血型都急缺，庫存量在4天以下；新竹、台中的庫存量也偏低，僅4到7天，希望民眾挽袖幫忙。