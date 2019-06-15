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器捐受贈、捐贈人數落差懸殊 衛福部有意採「默許」制

2019-06-15 16:07聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

根據器捐移植登錄中心統計，今年度大愛器官捐贈人數為142人，受惠456人完成大愛...
根據器捐移植登錄中心統計，今年度大愛器官捐贈人數為142人，受惠456人完成大愛器官或組織移植，但目前仍在等待器官移植者卻多達9739人，捐贈人數與等待人數落差嚴重懸殊。 聯合報系資料照片
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根據器捐移植登錄中心統計，今年度大愛器官捐贈人數為142人，受惠456人完成大愛器官或組織移植，但目前仍在等待器官移植者卻多達9739人，捐贈人數與等待人數落差嚴重懸殊，副總統陳建仁今參與器捐中心舉辦的音樂會時表示，台灣應開始考量將西班牙器捐「默許」制度入法，衛福部次長薛瑞元則表示，未來有機會可討論擬定。

公視近期播映講述器捐協調師的戲劇「生死接線生」，將第一線醫療現場勸募器官的無奈以及困難皆呈現在民眾眼前，為了減少器捐以及等候者的人數落差，器捐移植中心多年前就提出比照西班牙模式，只要家屬沒有特別要求「不器捐」，醫療團隊將自行評估往生者可用器官，捐贈給正在等候的患者

器捐中心執行長江仰仁表示，台灣應開始討論「器捐默許制度」，但該制度的設立並非是解決器官荒，而是縮小器捐與等候人數的落差，台灣的落差數字實在太大，認為默許制度將是最終的解決辦法；器捐移植中心去年曾對醫護人員做一調查，請益有關默許制度於第一線執行的可行性，多達6成的醫護人員認為太早。

但器捐中心觀察近年台灣對於生死的議題，已經開始願意討論，江仰仁說，社會開始討論就是一個好的開始，距離推動立法以及執行不遠，他也預測5年後台灣可望立法，能替等候的患者增加一線希望。

薛瑞元表示，法律上制訂器捐默許制度不難，前提是社會要有其共識，台灣對於生死議題多少還是保守的，推行後一定會有一段衝擊期間，醫療現場仍會再問家屬是否願意捐贈器官，不過，政府將會努力讓社會多了解該議題，幫助患者能多一線生機。

器官捐贈患者醫護人員
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