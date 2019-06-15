超過1500人排隊！Apple信義A13第一項賣出的商品是它

2019-06-15 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



揮別連日的陰雨，在豔陽普照之下，眾多果粉期待的Apple信義A13今天（6月15日）開幕，在上午10點正式營業前，現場已有超過1,500人排隊，環繞門市整整一大圈，最早到現場排隊的果粉一行約20人昨天下午就開始排，從台北、新竹、台中、花蓮各地齊聚，也有不少果粉攜家帶眷來朝聖。

依照Apple的開店傳統，上午10點一到，Apple信義A13所有員工列隊高聲歡呼，與進店的果粉一一擊掌，現場氣氛相當熱鬧，本次發送的限量紀念T恤不同於台北101直營店的紅色與剪紙風格Apple LOGO，而是白色極簡風，將Apple LOGO設計成「台北」字樣，店內各處都擠滿了拍照打卡人潮。

排隊頭香的蘋果梗網站主編呂紹華，本身也是蘋果國際認證培訓師、TWDC講師，因為是死忠果粉，該買的都已經買了，此行抱持著純粹朝聖的心態，他說Apple信義A13是台灣第一間街邊店，自主性比台北101直營店更高，期待未來會有更豐富的活動。

排隊人龍中也有不少穿著Apple台北101直營店開幕限量紀念T恤的人，像是上班族姚先生也是快10年的果粉，今天清晨5點到現場排隊，為了拿新款紀念T恤而來。

Apple信義A13剛開幕，限量紀念T恤就已經有不少在網拍平台轉賣，從約1,900～3,600元都有，甚至還有賣家將台北101店、Apple信義A13的兩款限量紀念T恤包套喊價4,000元。

6月是同志驕傲月，Apple信義A13開幕當天最早賣出的商品是Apple Watch彩虹版表帶，也有消費者購買iPhone、新Airpods與無線充電盒。