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「兒子的靈魂永遠與家人連結」周劭祈家人獻大愛器捐

2019-06-15 13:44聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

「即使兒子的肉體離開了，但他的靈魂永遠與家人連結在一起。」5年前，年僅24歲的周劭祈，甫與家人吃完飯，騎車外出卻遇上死亡車禍。痛失兒子的媽媽決定器捐，讓兒子的器官能再幫助3位等候受贈患者，周媽媽說，「全家都不後悔這項決定」。

周劭祈的媽媽說，過去未曾與兒子談過生死議題，兒子在3歲那年曾在鬼門關前走一遭，在宗教的帶領下對生命充滿熱情，考取救生員執照，靠學習來的技能，於泳池畔維護泳客安全，家人感情也因為兒子變得更加緊密，沒想到兒子在2014年退伍前第一個休假日遇死劫。

當天他與家人吃完飯後，說要去找朋友，騎車過程中疑似搶黃燈，被來車衝撞，頭部嚴重創傷，送醫前昏迷指數只剩3。急救後被醫師判定腦死，家人聽聞噩耗，淚水不自覺從眼眶奪出，周劭祈的媽媽說，當時不知道哪裡來的聲音，告訴她「器官捐贈」，也看見院內的宣傳標語。

當時想都沒想，就在醫師告知腦死時，說了一句「那就器捐吧」，其他家人並未反對，而是想到劭祈若能機會選擇，也會願意將他遺留的肉身幫助更多的人。兒子捐出的3處器官，幫助正在等候的家屬，她與先生也因為兒子在離開後仍可以幫助他人，也簽了器捐同意書。

周劭祈的媽媽說，兒子離開後，為了更貼近兒子，她也考取救生員執照，每天早上6點一定到泳池，她希望承接兒子器官的人們，可以承襲他對生命的熱情活下去。

49歲的受贈者黃耀賢，16歲起常常感冒，吃藥也吃不好，就診後醫師竟告知腎臟已經衰竭，必須要等候器捐。當時各醫院皆是自行勸募器官，由於年紀小排序較前面，不到2年就等到。他說，能獲得他人的大愛捐贈，認為很幸運，每天都會摸著自己的腎臟與它說說話，每天都活得很自信、開心，他認為這是對捐贈者的尊敬與感謝。

根據器捐移植登錄中心統計，2018年大愛器官捐贈人數為142人，總捐贈組織為492例，受惠國內456名患者，但仍在等待的患者多達9739人。

副總統陳建仁今出席器捐中心舉辦第4屆音樂會，他提到，自己和太太也在近年簽下器捐同意書，公視近期播映的「生死接線生」，從器捐協調師的角度讓民眾知曉器捐推動的難處。不過，在各醫院與器捐中心等單位的努力下，去年家屬主動表達器捐比率多達六成，他相信台灣人因為愛而相遇、而幫忙彼此。

器捐中心董事長、健保署長李伯璋表示，西班牙是全球推行器捐最成功的國家，不是西班牙全國都願意接受器捐行列，而是醫療政策中推動「默許」政策，今年4月德國也宣布加入，希望台灣在未來的路上，也能透過默許的概念，幫助更多的人們。

周劭祈的媽媽與兒子關係相當緊密，但兒子不幸離世，她認為遺留的肉體若能幫助更多人，...
周劭祈的媽媽與兒子關係相當緊密，但兒子不幸離世，她認為遺留的肉體若能幫助更多人，相信也是讓兒子生前熱愛幫助人延續到生後。記者陳雨鑫／攝影
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周劭祈的媽媽與兒子關係相當緊密，但兒子不幸離世，她認為遺留的肉體若能幫助更多人，...
周劭祈的媽媽與兒子關係相當緊密，但兒子不幸離世，她認為遺留的肉體若能幫助更多人，相信也是讓兒子生前熱愛幫助人延續到生後。記者陳雨鑫／攝影
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49歲的黃要賢，受贈腎臟已長達30年。記者陳雨鑫／攝影
49歲的黃要賢，受贈腎臟已長達30年。記者陳雨鑫／攝影
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器官捐贈患者醫師
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