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補助客運募駕駛 業者：釜底抽薪是檢討票價並保障薪資

2019-06-15 13:29聯合報 記者侯俐安╱即時報導

阿羅哈客3死事故後，客運駕駛長年人力不足困境再度浮上檯面。交通部今推擴大徵才方案，補助考照費用、2個月訓練期間生活津貼、任職半年再發獎金。對此，客運業者紛紛表示感謝，也將加碼補貼。不過也認為釜底抽薪方式應檢討票價費率，並保障駕駛員薪資待遇。

公路總局擴大徵才方案，增加補助職業大客車駕照1萬至1萬4200元，以及訓練期間生活費相當於基本工資的每月2萬3100元育才費用，訓練期間約2個月，等於可補貼4萬6200元，任職滿6個月再加發3萬元留才獎勵金，等於最高可補助9萬400元，目標今年招150人、3年600人。

對此，國光客運總經理吳忠錫表示「非常感謝政府支持」，過去各家客運公司也辦過聯合招募，但招募結果不理想，這次剛好中連貨運結束營業，公路總局再次主動招募駕駛，在此需求迫切的時刻非常有用。

他說，本來各家客運招募駕駛就有優惠，預期這次會更吸引駕駛，目前客運駕駛工作內容、實質待遇，不會輸給其他駕駛同業。

首度客運總經理李建文對招募新人進入駕駛行業非常支持與歡迎，但他認為，要讓人進來後還能長久待下去，釜底抽薪方式還是改善勞動條件，希望能從基本票價費率開始檢討，給業者合理的運價、利潤。

他表示，社會大眾也應有認知，「廉價的公共運輸時代過去了，除了便利之外應更強調安全，以及給從業人員合理的薪資待遇」，並規定業者在運價某個範圍，保障駕駛員薪資待遇。對於交通部將補貼票價，李建文認為補貼不能長久，仍應回歸使用者付費，才是可長可久的方式。

台灣汽車客運業產業工會理事范光明則認為該方案是病急亂投醫。他說，留不住人的關鍵是在客運司機低薪、高工時，才讓人不願意投入。他指全台灣缺額至少2、3000人，近來許多人又跳回去開遊覽車，不是盲目找人進來、「有人就好」。

范光明說，駕駛工作負擔風險太大，過年過節也要上班，都讓人不願意投入。他也說，現在小客車可以直接去考大車，許多人沒有大車經驗，考到駕照就來上班，駕駛經驗不足，踩煞車如何緩踩都不會，造成許多老人家在車上摔倒，重則發生事故，公路總局不能視而不見。

公路總局運輸組組長劉育麟表示，這次方案由「公路公共運輸多元推升計畫」支出經費，2個月受訓期間生活津貼由公路總局與客運公司對應支出，至於產業結構及薪資結構面，他坦言，這確實很難一次到位，但現在已不斷在改善，並落實執法讓違規降低、減少高工時問題，未來也會持續輔導業者，提升駕駛工作環境。

公路總局這次砸781萬推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。本報資料照片
公路總局這次砸781萬推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。本報資料照片
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