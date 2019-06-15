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影／大自然淘汰賽 台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花

2019-06-15 12:54聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣奧萬大國家森林遊樂區生態豐富，12日前清晨遊客康小姐發現一隻台灣藍鵲和一隻阿里山龜殼花展開殊死戰，雖然龜殼花盤成蛇陣抵抗，但最終不敵藍鵲的尖銳嘴喙慘死，目擊的康小姐難過，但對大自然物競天擇，也只能以手機記錄這一幕，並後將影片分享給奥萬大森林遊樂區，為自然界的生存競爭留下珍貴記錄。

奧萬大森林遊樂區人員表示，這隻被啄死的「阿里山龜殼花」，原名「瑪家山龜殼花」為台灣特有種，主要分布於台灣山區森林邊緣與底是保育類第三級的毒蛇，是非常罕見的物種，首度在奥萬大園區第一次發現，沒想到就命喪藍鵲的銳喙之下。

園區人員表示，康小姐12日清晨和丈夫在園區步道上散步，突然發現前方一隻保育類的台灣藍鵲飛上飛下，他們相當興奮拿起手機錄影，不過，沒想到除了藍鵲外，步道上還有一隻毒蛇，正在與藍鵲展開激烈攻防，不使捲曲身體或盤成蛇陣，伺機反擊。

不過，台灣藍鵲動作靈活，不斷飛上、跳下，只能在步道上蛇只能被動反擊，藍鵲的尖銳的嘴喙和爪子，不斷在蛇身上留下傷痕，經過十多分鐘纏鬥，最後毒蛇還是傷痕纍纍無法動彈，藍鵲在蛇腹上啄開一個洞，拖出內臟後飽餐一頓，目擊大自然上演的生存戰，康小姐雖然難過，也無法干涉自然界的物競天擇，但她將這段珍貴影片分享給奧萬大園區。

園區人員請教專家後，確認這條毒蛇是珍貴的瑪家山龜殼花，是首度在奧萬大發現，沒想到就遇到台灣藍鵲慘死。園區人員表示，台灣藍鵲動作靈敏，毒蛇攻擊牠往後跳，抓住機會就往蛇類的要害猛力一啄，牠的嘴喙又硬又大，就算是劇毒的龜殼花也難以抵抗，園區已經多次發現蛇鵲大戰，但結局都一樣。這也是食物鏈的展現，蛇吃蛙類、小鳥，但大型鳥或鷹類吃蛇，如果遇到只要以平常心看待即可。

奧萬大森林遊樂區最近出現台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花的珍貴場景。圖／康小姐提供
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奧萬大森林遊樂區最近出現台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花的珍貴場景。圖／康小姐提供
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奧萬大森林遊樂區最近出現台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花的珍貴場景。圖／康小姐提供
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藍鵲奧萬大森林遊樂區
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