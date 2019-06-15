婦聽到自己心跳搏動竟中風險死 醫：盡速就醫

2019-06-15 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



「聽到自己的心跳搏動」千萬別輕忽！61歲的吳姓女病患，2年前左耳出現脈搏性耳鳴，與心跳跳動頻率同步「砰！砰！」作響，後來還出現慢性頭痛、視力膜糊，直到今年4月間持續嘔吐、眩暈送醫急救，發現小腦出血中風。醫師指出，硬腦膜動靜脈瘻管造成的耳鳴，如不治療可能導致中風、腦出血，甚至喪命，建議民眾若有脈搏性耳鳴時，請盡速就醫。

中山醫學大學附設醫院神經外科醫師楊道杰說，脈搏性耳鳴就是韻律與心跳同步的耳鳴，病因可能是硬腦膜動靜脈瘻管、頸動脈嚴重狹窄、或是頸部腫瘤造成靜脈回流異常，使得腦靜脈血壓升高，壓迫到聽覺神經，就會聽到血流衝擊血管壁般的耳鳴。

楊道杰說，這名婦人因為左側枕部出現硬腦膜動靜脈瘻管，主要是硬腦膜動脈和大腦靜脈竇或大腦皮質靜脈的異常連接，造成靜脈血回流異常，先是會出現脈搏性耳鳴，也會伴隨慢性頭痛，阻塞久了腦壓慢慢增高，也可能壓迫到視神經，惡化成複視，最後還可能因血流阻塞演變成腦出血。

婦人因嚴重眩暈，持續嘔吐，送至本院急診就醫，腦電腦斷層呈現大片的小腦出血，腦血管攝影顯示腦枕部硬腦膜動靜脈瘻管，經緊急開刀移除腦出血後，再由神經放射科施行血管內治療於動靜脈瘻管處打入血管栓塞劑，阻斷不正常血流，讓腦靜脈壓下降，終於保住性命，恢復意識，目前仍在努力復健中。