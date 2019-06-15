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客運駕駛太缺人 交部盼留才最高獎補67K

2019-06-15 12:17聯合報 記者侯俐安╱即時報導

阿羅哈客運一輛巴士10日晚間在國道失控衝落邊坡造成3死11傷，經查發現司機違規連上七天班、日前更超時上班12小時，客運駕駛人力不足困境再度浮上檯面，業者稱至少有1500名缺額。交通部公路總局今天宣布推出擴大徵才方案，將補助職業大客車駕照訓練費、訓練期間生活費，任職滿6個月再發3萬元留才獎勵金。

公路總局與客運公會長年推動招募司機活動，但往往大規模招幕後只來10多人、最後只有1、2人留下，公路總局這次砸781萬推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」，公路總局表示，以往活動著重於攬才，難以促使駕駛員久任，成效確實不如預期，這次交通部長林佳龍指示應從攬才、育才及留才三方面研議有效之措施方案。

公路總局指出，本次方案與之前最大不同之處，在於對育才與留才的重視。在育才方面，對不同轉職對象取得職業大客車駕駛資格之需求，分別提供小客車逕升大客車補助駕駛訓練費用最高1萬4200元，大貨車升大客車者則補助1萬元，受訓者於受訓期間與業者共同提供相當於基本工資每月2萬3100元之生活費用津貼，讓受訓司機於轉職受訓期間無須擔憂經濟負擔。

另外，留才久任部分，為鼓勵轉任司機穩定服務，對於任職滿6個月者，再加發3萬元獎勵金，希望透過攬才、育才及留才之鼓勵措施，協助客運業者有效招募到相當之司機人力補充，目標今年招150人、3年600人。

為擴大宣導本次計畫方案，公路總局近期將於台中（6月29日）、高雄（7月6日）、台北（7月13日）辦理3場招募活動，將透過相關管道邀請計程車駕駛人團體、新住民團體等潛在就業對象參加活動，更歡迎有意轉職民眾直接到場參加。

至於中連貨運公司前宣布退出貨運市場後，林佳龍也指示公路總局接洽聯繫中連貨運公司安排能使其司機參加上述3場招募活動，以協助轉職至客運業來服務。

公路總局表示，屆時活動現場除該局說明補助方案外，並將有客運業者設攤說明業者薪資福利及辦理面試；公路總局後續亦將再於其他地區與客運公會合作舉辦4場次招募活動，也可直接電洽下列主辦監理所了解詳情。

公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。本報資料照片
公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。本報資料照片
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公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。圖／公路總局提供
公路總局推出「大客車駕駛擴大徵才就業安薪方案」。圖／公路總局提供
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