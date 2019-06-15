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28歲車禍後腿伸不直 骨關節照護評估助他找回行走力

2019-06-15 11:55聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

28歲的張先生去年底因車禍左膝受傷，手術後膝關節仍隱隱作痛，膝蓋也從此伸不直，走路還得藉助助行器，無法回到工作崗位，後接受骨關節照護完整評估，醫師建議他接受微創關節鏡檢查手術，確認其十字韌帶嚴重沾黏，直接清創粘黏組織，膝蓋可伸直了，經復健強化核心肌群訓練，復原情況良好。

收治病患的活力得中山脊椎外科醫院骨科主任朱柏榮表示，門診上常遇到患者不適持續好幾周，到門診看不到5分鐘，又拿了一堆消炎止痛藥回家，卻無法改善，只能四處求醫吃藥、復健，甚至從此無法回職場。近年來骨科關節治療逐漸走向整合照護，從術前完整檢查、術中精準治療及術後積極復健，針對病患骨關節疾病對症下藥，幫助外傷患者及早恢復行動力、重回職場。

朱柏榮說，該院成立骨科關節照護門診，針對患者關節不適，進行一系列詳細檢查，根據病情程度進行評估，提供全面解決方案。

朱柏榮表示，以該患者為例，術前進行X光、抽血及超音波檢查，診斷是關節內問題並排除發炎感染，建議他接受微創關節鏡檢查手術，術中果然發現他的十字韌帶嚴重粘黏。在半麻下，關節鏡清創手術僅需約半小時，只有3個0.5公分大小的傷口，術後膝關節可立即伸直，麻醉退後即能下床，術後隔天出院。

此外，由於患者因膝蓋痛不敢動，不能有效運動，左大腿肌肉也出現萎縮，在手術順利清創後，為確保患者康復，術後建議接受徒手物理治療，並強化核心肌群、訓練肌耐力。

朱柏榮說，「骨科關節照護門診」結合專業醫師、個案管理師及受過專門訓練的物理治療師、護理師及技術人員，在微創關節鏡檢查外，提供關節保健、再生醫學、體外震波治療、核心肌群訓練及關節置換手術等，做好分級醫療及完整檢查，提供整合性的醫療資源，有關節不適問題的民眾可多加利用。

活力得中山脊椎外科醫院骨科主任朱柏榮說，門診上常遇到患者受傷後四處求醫、吃藥復健...
活力得中山脊椎外科醫院骨科主任朱柏榮說，門診上常遇到患者受傷後四處求醫、吃藥復健，不適症狀仍無法恢復，透過骨關節照護整合評估，可對症下藥，幫患者恢復行動力。記者蔡容喬／攝影
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患者手術復健
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