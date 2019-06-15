30歲女護理師遇難纏下背痛竟是先天性脊柱裂

2019-06-15 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



住台中市太平區的30歲楊姓護理師因工作常需久站，多年來下背疼痛，看遍附近中醫診所熱敷、針灸、推拿、牽引，暫減緩幾天又開始痛了，網路偏方試了也無效，近年來嚴重難以入眠、影響 日常生活，經向長安醫院骨科檢查，診斷為先天性「脊柱裂」所致，經治療後，疼痛獲得緩解。楊女形容，「幸好找到楊醫師，遇到貴人」，才終結她的頑疾。

長安醫院骨科主任楊志鴻說，楊姓女病患在第五腰椎、尾椎中間處有脊柱裂。脊柱裂是妊娠早期或胚胎發育時，神經管閉合中受影響而導致脊椎管閉合不完全，是常見先天畸形。楊姓女病患因背部肌力弱，加上工作常久站、走動，加速過度活動，造成背部肌肉疼痛，建議透過冷卻式高頻熱凝神經阻斷術治療。

楊志鴻指出，冷卻式高頻熱凝神經阻斷術是讓患者在X光機的定位下，在局部麻醉，不用開刀的情況下，以一根細探針，將高頻率電流傳達到病變位置，燒灼阻斷痛覺神經，新式儀器有冷卻系統，免除灼熱、疼痛不適，燒灼範圍擴大到1到1.5公分，過程約半小時，治療結束後即可活動自如，住院2到3天病人即可返家。