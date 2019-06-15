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30歲女護理師遇難纏下背痛竟是先天性脊柱裂

2019-06-15 11:52聯合報 記者趙容萱╱即時報導

住台中市太平區的30歲楊姓護理師因工作常需久站，多年來下背疼痛，看遍附近中醫診所熱敷、針灸、推拿、牽引，暫減緩幾天又開始痛了，網路偏方試了也無效，近年來嚴重難以入眠、影響 日常生活，經向長安醫院骨科檢查，診斷為先天性「脊柱裂」所致，經治療後，疼痛獲得緩解。楊女形容，「幸好找到楊醫師，遇到貴人」，才終結她的頑疾。

長安醫院骨科主任楊志鴻說，楊姓女病患在第五腰椎、尾椎中間處有脊柱裂。脊柱裂是妊娠早期或胚胎發育時，神經管閉合中受影響而導致脊椎管閉合不完全，是常見先天畸形。楊姓女病患因背部肌力弱，加上工作常久站、走動，加速過度活動，造成背部肌肉疼痛，建議透過冷卻式高頻熱凝神經阻斷術治療。

楊志鴻指出，冷卻式高頻熱凝神經阻斷術是讓患者在X光機的定位下，在局部麻醉，不用開刀的情況下，以一根細探針，將高頻率電流傳達到病變位置，燒灼阻斷痛覺神經，新式儀器有冷卻系統，免除灼熱、疼痛不適，燒灼範圍擴大到1到1.5公分，過程約半小時，治療結束後即可活動自如，住院2到3天病人即可返家。

楊志鴻醫師說，六到八成的國人，一生中會經歷下背痛，呼籲民眾若有下背疼痛、臀部肌肉酸痛，甚至晚上會延伸到下肢等症狀，經治療2到3個月症狀仍沒改善，建議至骨科做詳盡檢查。

楊姓女病患長期下背痛，近年來痛到難以入眠、影響日常生活。圖／長安醫院提供
楊姓女病患長期下背痛，近年來痛到難以入眠、影響日常生活。圖／長安醫院提供
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長安醫院骨科主任楊志鴻說，楊姓病患經X光檢查，診斷是先天性脊柱裂。圖／長安醫院提...
長安醫院骨科主任楊志鴻說，楊姓病患經X光檢查，診斷是先天性脊柱裂。圖／長安醫院提供
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