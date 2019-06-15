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腸癌友大方掀肚皮 破解患者對人工肛門迷思

2019-06-15 10:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

腸癌連續11年蟬聯國人癌症發生率之首，病友手術治療後對於是否裝設人工肛門總是忐忑不安甚至打退堂鼓，擔心要隨身帶著排泄物趴趴走，影響生活品質。

家住平鎮的陳先生自有一套照顧模式，每天固定時間灌腸，放鬆心情面對病情，還能重返工作崗位，他自告奮勇當解說義工，甚至大方掀開衣服露肚皮現身說法，化解病友對人工肛門的心理障礙。

60歲陳先生生活作息正常，也無喝酒應酬，某天上廁所出現血便，以為是痔瘡造成出血不去理會，去年初診斷出低位直腸癌第二期。桃園市聯新國際醫院大腸直腸外科醫師陳子安說，陳先生的腫瘤位置接近肛門，必須切除肛門並做永久性人工肛門。

剛開始陳先生對人工肛門手術充滿疑慮擔憂，認為肚子要整天掛著便袋，擔心排泄物不慎滲漏溢出，會有異味不衛生，也怕影響穿衣和外出便利性，經醫師再三解說，才卸下心防接受手術。

陳先生目前病況穩定，他摸索出一套與大腸造口共處的模式，每天固定在洗澡前灌腸，洗澡後擦乾傷口再抹藥，像是耕地、種菜等需要用力和彎腰動作都不受影響，也順利返回職場。在一次回診時，遇到正在猶豫是否接受人工肛門手術的患者，陳先生大方掀起上衣，露出腹部真實的人工造口，鼓勵病友以正面態度看待手術及造口照護。他以過來人角度為病友做術前的心理諮商，克服未知的恐懼，還成為聯新國際醫院大腸直腸外科的終身義工。

醫師陳子安說，大腸直腸癌早期發現和治療，治癒率高，而必要的手術治療可能是續命存活的重要關鍵。直腸癌病人知道要手術時，最懼怕聽到要做永久性的腸造口，也就是人工肛門，有些病人甚至因為排斥人工肛門而拒絕手術，因此錯失治療時間，相當可惜。

陳子安表示，現今外科手術進步，需要做永久性人工肛門已是少數，如需做人工肛門，術後照顧有好的器材及輔助方法，可大幅降低對日常生活造成的不便。陳子安呼籲，定期接受糞便潛血及大腸鏡檢查是預防大腸癌最可靠的方法，年齡在 50至74歲民眾，應把握每兩年一次免費糞便潛血檢查，可以早期發現早期治療，尤其是早期的大腸癌，如果接受妥善治療，都有極高的治癒率與存活率。

陳先生（左）熱心分享照護心得，獲聯新國際醫院大腸直腸外科醫師陳子安稱讚。圖／聯新...
陳先生（左）熱心分享照護心得，獲聯新國際醫院大腸直腸外科醫師陳子安稱讚。圖／聯新國際醫院提供
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