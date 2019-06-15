今起轉晴 吳德榮：6月仍是梅雨季防汛不宜鬆懈

2019-06-15 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今、明（15、16日）北台灣轉晴，其他地區天氣也明顯好轉、為多雲時晴，僅南台灣及中部山區偶有局部短暫陣雨的機率。他說，至6月底仍是梅雨季，並無「入、出梅」的問題，未來半個月應注意，防汛不宜過早鬆懈。

吳德榮說，滯留鋒南移至巴士海峽，全台天氣好轉，但由於土石含水量多，山區活動仍應注意安全。各地白天微熱，高溫將回到30度以上，北台早晚較涼。今天北部氣溫約21至31度、中部23至32度、南部24至33度、東部22至30度。

他指出，今年5月起梅雨季的前4道是移動性鋒面；第5道則是滯留性的，影響自11日至昨天（14日），為期約四天，其間伴隨的瞬間強降雨，給部分低漥地區帶來短暫的淹水，山區累積的大量降水，則造成一些塌方、落石、土石流等災害。未來半個月應注意，是否還有移動性或滯留性鋒面、西南氣流、午後對流…等可能帶來劇烈降水的天氣系統影響台灣。

吳德榮表示，下周一（17日）滯留鋒殘餘水氣北移，各地多雲時晴，有局部陣雨的機率，尤其在午後。下周二（18日）滯留鋒移至北部海面，中南部因在西南風迎風面，有局部陣雨；午後會有對流發展的機率。下周三（19日）天氣晴朗炎熱；中南部清晨有局部短暫陣雨，山區午後有對流發展的機率。

他表示，下周四、五（20、21日）滯留鋒在北部海面，大氣不穩定度及降雨機率皆提高，不排除滯留鋒有再度觸及台灣北部陸地的機率，須持續觀察。