醫師醫療急迫藥物調劑權 食藥署新解釋給彈性

2019-06-14 22:04 中央社 台北14日電



醫師依法只能在無藥師偏遠地區或醫療急迫情形調劑藥品，食藥署提出最新解釋，醫師在醫療急迫情形下給藥條件，不限於在醫療院所的立即使用藥品，也可開立備用藥物。

根據法規，藥品調劑權屬於藥師，醫師只能在無藥事人員執業的偏遠地區或醫療急迫情形下，以診療為目的，且有合法調劑設備下，才能自開處方做藥品調劑。

台北市一名婦產科診所毛姓醫師在民國102年替病患看病時，親自調劑並交付多日藥品給病患，後來毛姓醫師被依違反藥事法裁罰新台幣3萬元。醫師認為當時情況符合「醫療急迫情形」，提起訴訟均遭駁回，向大法官聲請釋憲。

司法院大法官會議今天做出釋字第778號解釋，藥事法施行細則第50條對醫師調劑「醫療急迫情形」解釋部分，逾越母法規定，違反憲法第23條法律保留原則，自解釋公布起失效。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正陳可欣晚間受訪時表示，大法官釋憲內容分成兩部分，其一是能不能限制醫師調劑藥品的權限；其二是醫療急迫情形如何認定。

在調劑權方面，大法官認為，專業有分工，醫、藥應在病人照護工作上相互合作，調劑權屬藥師，並沒有違憲問題。

至於現行藥事法施行細則規定，醫療急迫情形是指醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須「立即」使用藥品的情況，則被大法官認定逾越母法，規定太嚴格，條文立即失效。

陳可欣說，條文上說的「立即」使用藥品，可能造成醫師臨床上認知的差距，如醫師能給的藥品，是否僅限縮在醫療院所的當次使用、或可給予部分備用藥物，可能產生解讀的模糊空間。

為了避免這種狀況，食藥署經過專家討論後，今年2月已再發出最新的解釋，從照顧病人健康角度來看，在醫師判斷的緊急情況下，可馬上給予藥物，且在民眾病況危急解除、可拿處方箋給藥師調劑前，醫師也能開立備用藥物。「這還在急迫醫療處置的合理範圍」，並不是僅限在醫療院所的一次性給藥。

大法官釋憲宣告條文失效，陳可欣說，食藥署將再舉行專家會議討論應該如何修訂條文，但並不是說改變現行的管理原則，只是將條文解釋得更清楚，不要讓臨床人員對法條解釋產生疑義而無所適從。

但陳可欣也說，醫師親自調劑藥品仍須符合無藥師的偏遠地區或緊急醫療情況，應對緊急醫療情況提出明確、可說服人的理由，如不給藥病人可能會喪命、致殘等。