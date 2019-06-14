親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

獨／神劇一哥製作人指流量明星貴而不實 14年登陸心得公開

不堪長期被家暴 冰屍案么子曝心聲：不會阻止媽與哥殺父

醫師醫療急迫藥物調劑權 食藥署新解釋給彈性

2019-06-14 22:04中央社 台北14日電

醫師依法只能在無藥師偏遠地區或醫療急迫情形調劑藥品，食藥署提出最新解釋，醫師在醫療急迫情形下給藥條件，不限於在醫療院所的立即使用藥品，也可開立備用藥物。

根據法規，藥品調劑權屬於藥師，醫師只能在無藥事人員執業的偏遠地區或醫療急迫情形下，以診療為目的，且有合法調劑設備下，才能自開處方做藥品調劑。

台北市一名婦產科診所毛姓醫師在民國102年替病患看病時，親自調劑並交付多日藥品給病患，後來毛姓醫師被依違反藥事法裁罰新台幣3萬元。醫師認為當時情況符合「醫療急迫情形」，提起訴訟均遭駁回，向大法官聲請釋憲

司法院大法官會議今天做出釋字第778號解釋，藥事法施行細則第50條對醫師調劑「醫療急迫情形」解釋部分，逾越母法規定，違反憲法第23條法律保留原則，自解釋公布起失效。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組簡任技正陳可欣晚間受訪時表示，大法官釋憲內容分成兩部分，其一是能不能限制醫師調劑藥品的權限；其二是醫療急迫情形如何認定。

在調劑權方面，大法官認為，專業有分工，醫、藥應在病人照護工作上相互合作，調劑權屬藥師，並沒有違憲問題。

至於現行藥事法施行細則規定，醫療急迫情形是指醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須「立即」使用藥品的情況，則被大法官認定逾越母法，規定太嚴格，條文立即失效。

陳可欣說，條文上說的「立即」使用藥品，可能造成醫師臨床上認知的差距，如醫師能給的藥品，是否僅限縮在醫療院所的當次使用、或可給予部分備用藥物，可能產生解讀的模糊空間。

為了避免這種狀況，食藥署經過專家討論後，今年2月已再發出最新的解釋，從照顧病人健康角度來看，在醫師判斷的緊急情況下，可馬上給予藥物，且在民眾病況危急解除、可拿處方箋給藥師調劑前，醫師也能開立備用藥物。「這還在急迫醫療處置的合理範圍」，並不是僅限在醫療院所的一次性給藥。

大法官釋憲宣告條文失效，陳可欣說，食藥署將再舉行專家會議討論應該如何修訂條文，但並不是說改變現行的管理原則，只是將條文解釋得更清楚，不要讓臨床人員對法條解釋產生疑義而無所適從。

但陳可欣也說，醫師親自調劑藥品仍須符合無藥師的偏遠地區或緊急醫療情況，應對緊急醫療情況提出明確、可說服人的理由，如不給藥病人可能會喪命、致殘等。

醫師大法官釋憲
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

旅居海外12年無空汙 久咳婦返國發現肺腺癌末

2019-06-14 18:21

影／一本書長達九公尺 亞洲首間立體書書店開張

2019-06-14 20:23

藥事法施行細則50條失效 食藥署宣布要重訂

2019-06-14 19:54

養成自備環保吸管好習慣 百貨跟塑膠吸管說Bye Bye

2019-06-14 19:27

台14甲合歡山公路再坍方 公路總局：路況不佳宜避開

2019-06-14 17:28

到新北投不用轉乘 北捷20日將測試區間車直達

2019-06-14 17:18

花蓮田徑F4代言 太魯閣馬拉松今起報名

2019-06-14 17:12

桃園首件秋行軍蟲體獲確認 在家庭式玉米田

2019-06-14 16:14

新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47

中美貿易熱潮發燒 「工業區立體化」新趨勢正夯

2019-06-14 15:13

挺過抗癌之路 她們都有暖男支持

2019-06-14 14:56

朝天椒也能入麵？紅通通「辣椒麵」挑戰饕客味覺極限

2019-06-14 14:52

心臟衰竭再住院率逾三成 心臟學會訂指引減少復發

2019-06-14 14:36

再添網美景點 台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」超好拍

2019-06-14 14:35

加害人是經濟支柱 她被性侵卻不敢說

2019-06-14 14:28

買新不必汰舊 節能家電退稅限「這3機」

2019-06-14 14:27

性侵害通報量上升 社福機構近5年增5.2倍

2019-06-14 14:23

台鐵下周三小改點 時刻表免費拿

2019-06-14 14:16

華肝28款保健品 使用過期9年蛋黃粉

2019-06-14 14:06

準公幼詢問度高 新北補助更多私幼加入

2019-06-14 13:23

跳蛙公車App捷運內湖站到市府站 今上架開放預購

2019-06-14 13:04

台鐵19日小改點 逾20萬張時刻表免費索取

2019-06-14 11:38

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:31

大雨致道路坍方 公總啟動應變小組

2019-06-14 10:06

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

台彩「雙贏樂」 全沒中贏10萬

2019-06-14 01:08

健保改革 雲端把關醫療浪費

2019-06-14 01:08

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

喉嚨常卡卡、口水黏黏的 當心胃食道逆流

2019-06-14 00:38

健康你我他╱限小孫女滑手機 計時器定時30分鐘

2019-06-14 00:27

研究顯示：12分鐘走動 可降低焦慮

2019-06-14 00:24

40歲卵巢早衰…女性壓力大 更年期提前

2019-06-14 00:15

名醫經驗談╱ 我41歲中風 現抗鼻咽癌

2019-06-14 00:02

奇美「整合病房」 守護多病患者

2019-06-13 23:39

花蓮地牛翻身 發生芮氏規模3.4地震

2019-06-13 22:31
看更多

熱門文章

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

2019-06-14 07:48

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

國六東延花蓮技術行不通？這項奇蹟工程 狠狠打臉蔡政府...

2019-06-14 11:00

粉紅愛心衛星雲圖 網友崩潰：雨神的愛心可以不要嗎？

2019-06-14 00:18

阿翔熱吻謝忻…兩性作家神比喻 外遇像「吃鹹酥雞」療癒又罪惡

2019-06-14 11:08

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

秋行軍蟲來勢洶洶 農民說這種蟲更恐怖

2019-06-14 13:34

發現成蟲了！離島馬祖確認4件秋行軍蟲成蟲案件

2019-06-14 13:00

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

教育部秋行軍蟲文案影射時事？網友：阿翔躺著也中槍

2019-06-14 15:18

旅居海外12年無空汙 久咳婦返國發現肺腺癌末

2019-06-14 18:21

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

台灣職安卡7月上路 營造工地需負雇主責任

2019-06-14 14:47

台14甲合歡山公路再坍方 公路總局：路況不佳宜避開

2019-06-14 17:28

每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做

2019-06-14 00:00

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

【重磅快評】秋行軍蟲嚇到農委會了

2019-06-14 10:06

秋行軍蟲全台已5例 台東也淪陷

2019-06-14 01:08

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

秋行軍蟲越過八掌溪 台南淪陷確認三案例

2019-06-14 12:34

新的蟲蟲危機 秋行軍蟲漂洋過海彰化縣府決定火攻

2019-06-14 19:44

台中玉米田也淪陷 兩區確認秋行軍蟲緊急銷毁

2019-06-14 18:00

高屏大雷雨！ 20個縣市也有豪大雨特報

2019-06-14 07:37

花蓮田徑F4代言 太魯閣馬拉松今起報名

2019-06-14 17:12

新竹縣首宗秋行軍蟲確診 籲請農友加強巡田監控

2019-06-14 18:19

今鋒面南移全台有雨 多地空品良好

2019-06-14 05:03

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

金門也淪陷了！ 2農地相繼發現秋行軍蟲蹤跡急送驗

2019-06-14 17:16

新北金山傳疑似秋行軍蟲 青農通報農業局鑑定

2019-06-14 12:02

秋行軍蟲怎麼找？ 專家建議看玉米的這些地方

2019-06-14 13:06

【家的形狀‧非典型的幸福】黃引珊／母愛不曾離開

2019-06-14 06:00

雲林縣2玉米田區確認秋行軍蟲入侵 尚有2件送驗中

2019-06-14 14:52

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36

秋行軍蟲吃好凶 侯友宜：農損會賠償不要擔心

2019-06-14 16:40

外遇，常是從喝第一杯咖啡開始！

2019-06-14 15:27

【女性臉譜】林飛飛／三明治的滋味

2019-06-14 06:00

婆婆留4張A4「家務待辦事項」成導火線 2招化解婆媳子三角議題

2019-06-14 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top