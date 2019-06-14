藥事法施行細則50條失效 食藥署宣布要重訂

2019-06-14 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



北市一名毛姓婦產科醫師，5年前調劑藥品給主訴下腹痛、陰道異常出血患者，遭北市衛生局認定違反醫藥分業，不符合醫療急迫性下由醫師調劑藥品，毛姓醫師不滿聲請釋憲，認為藥事法剝奪醫師工作權，大法官今做出解釋，認為藥事法限制醫師藥品調劑權並未違憲，但藥事法施行細則訂得太嚴要求即日起失效，食藥署回應，將重訂更明確的施行細則，避免模糊地帶。

5年前，北市衛生局發現，毛姓醫師診斷一名主訴是下腹痛、陰道異常出血患者為子宮炎症合併出血，患者因腹痛行動困難，因此，醫師開立處方後，並未委請患者赴藥局拿藥，而是要患者簽署「緊急調劑請求書」，而該請求書並非是官方制訂，而是醫師自行撰寫，患者簽署後，醫師自行調劑藥品給予患者。

後續患者回診時，毛姓醫師也是直接提供藥品，並且在現場將塞劑塞入患者陰道中。北市衛生局認定，毛姓醫師違法，主要是毛姓醫師不具藥師資格，也不符合藥事法規定的疾病急迫性醫師可直接調劑藥品，或是處於無藥事人員執業的偏遠地區，認定違法開罰3萬元。

毛姓醫師不滿，向大法官聲請釋憲，認為剝奪醫師調劑權，大法官今做出解釋，認為藥事法第102條中限制醫師的藥品調劑權，是符合憲法，主要是醫藥分業且藥師與醫師具有各自的專業，但是藥事法施行細則第50條，主要是解釋母法，但解釋的內容有超越母法的意涵，認定不符合法律保留原則，宣告違憲，施行細則第50條今起失效。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，今年針對此案，在大法官釋憲之前，曾再一次作出對於藥事法施行細則第50條的解釋，由於疾病複雜性高，醫師認定為緊急醫療時，如急診，未經藥師直接調劑藥品給患者是被允許的，而患者再次回診，患者有取得藥品的急迫性等，經醫師評估其急迫性，若夠急迫同樣也能直接調劑；但摒除醫療急迫的需求，醫師仍應該開立處方，由患者至藥局取藥。

不過，大法官釋憲後，藥事法第50條即日失效，陳可欣表示，食藥署也將重新解釋母法，針對緊急狀況醫師調劑藥品一事，做出更明確的解釋，不再有模糊空間，並且會訂定新的施行細則，屆時仍將依照法規，經過預告、公告、送立院備查等程序訂定。