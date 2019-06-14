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旅居海外12年無空汙 久咳婦返國發現肺腺癌末

2019-06-14 18:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

遠嫁愛爾蘭的62歲梁姓婦人從不抽菸，年輕時擔任會計，退休後旅居海外12年，沒有空氣汙染環境下生活，作息也正常，去年因久咳、聲音沙啞等，在當地2家醫院就診，以為是扁桃腺發炎等，但久治不癒，直到家人勸說，今年6月返國，確診是肺腺癌四期，留在台灣住院治療，咳喘等症狀獲改善。

梁婦的愛爾蘭籍丈夫說，感謝台灣醫師許人文所率領的醫療團隊迅速診斷，並且和病患、家屬溝通與解說，妻子經治療後，咳喘等病況獲得緩解。

梁姓婦人表示，她旅居愛爾蘭12年，退休後很重視健康，作息正常，不但在當地投保每個月超過台幣2萬元的健康保險，台灣的健保也按時繳納，沒有中斷，去年開始，她一直咳，已前後到2家醫院就診，但一直治不好，在家人勸說下才返回台灣尋求治療。

台中市澄清醫院平等院區胸腔內科醫療副院長許人文說，梁婦長期在無空氣汙染的環境中，也沒有抽菸，卻長期咳，就診發現罹患肺腺癌四期，已轉移兩側肺部，合併腦部多處以及骨骼轉移。左下肺約2公分大原發腫瘤，兩側肺部佈滿珍珠般大大小小的轉移病灶，讓她持續不斷的咳嗽與聲音沙啞，腦部磁振造影(MRI)也看到大腦小腦皆密佈轉移的腫瘤，造成她視力模糊與複視，右側肢體麻痺。

梁婦的愛爾蘭籍丈夫說，他很訝異台灣的醫療團隊，迅速做出診斷，並且在5天內，幫妻子開立處方標靶藥物，以及腦部輔助放射線照射治療，相當先進，妻子肺癌轉移到腦部，他一度擔心放療會妻子的認知功能，還好醫師許人文說明下，可保留住八九成的認知功能，才讓他放心不少。

遠嫁愛爾蘭的梁姓婦人（中）確診是肺腺癌四期，選擇留在台灣住院接受治療，愛爾蘭籍丈...
遠嫁愛爾蘭的梁姓婦人（中）確診是肺腺癌四期，選擇留在台灣住院接受治療，愛爾蘭籍丈夫（左）感謝台灣醫師許人文率領醫療團隊提供醫療協助。圖／澄清醫院平等院區提供
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遠嫁愛爾蘭的梁姓婦人（中）確診是肺腺癌四期，選擇留在台灣住院接受治療，愛爾蘭籍丈...
遠嫁愛爾蘭的梁姓婦人（中）確診是肺腺癌四期，選擇留在台灣住院接受治療，愛爾蘭籍丈夫（左）感謝台灣醫師許人文率領醫療團隊提供醫療協助。圖／澄清醫院平等院區提供
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愛爾蘭抽菸腫瘤
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