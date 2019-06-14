台14甲合歡山公路再坍方 公路總局：路況不佳宜避開

2019-06-14 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



合歡山公路因滯留鋒面降雨影響，台14甲線5.6公里五里坡路段今天上午再發生上邊坡落石坍方，造成清境地區交通阻斷，埔里工務段隨即動員人員及機具辦理搶通作業，上午部分搶通單線雙向通行後，現場仍持續搶修，但山區間歇性大雨，包括先前忠勇橋前坍方回填工程，敬請用路人依現場人員指揮管制通行，並表示山區路況不佳，遊客盡量避開行駛。

埔里工務段強調，5、6月分仁愛地區降雨量已達豪雨等級，雨量早已破千，山區邊坡土石的含水飽和度很高，近來道路崩落致災的原因，是橋梁下游端攔砂壩斷裂損毀，尤其是5月18日的坍塌當天台14線的12小時雨量就超過了400公釐，而因此才會再度路基流失坍滑，籲請用路人如非必要避免進入山區，因為，山區道路邊坡較不穩定，容易發生坍方落石危險。

段長黃陳全表示，由於埔霧公路是仁愛鄉對外重要聯絡道路，是通往霧社、清境農場、合歡山的唯一道路，已連夜調派公路大型機具暫時打入鋼條防止再掏空，原定下午3時搶通已無法如願，當地還有強降雨，根本難進行水泥灌注回填。