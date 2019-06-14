親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

花蓮田徑F4代言 太魯閣馬拉松今起報名

2019-06-14 17:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松比賽將於11月2日開跑，分成全馬、半馬、12公里逍遙馬及5公里快樂馬4個組別，共1萬2000個名額，14日晚間6時起受理網路報名，主辦單位今邀楊俊瀚等4名花蓮在地短跑新星為活動代言，與縣長徐榛蔚一起邀全國喜愛路跑的民眾一起體驗全台最美賽道。

太魯閣馬拉松今年邁入第20周年，在峽谷奔馳的美麗景色，被譽為全台最美賽道，每年吸引上萬國內外好手報名，名額總是供不應求。今年開放4個組別的名額，分別是42公里全馬2700人、21公里半馬5000人、12公里逍遙馬2800人、5公里快樂馬1500人，活動官網：https://www.taroko-marathon.com.tw。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會請來前年曾攜手在全運會男子組400公尺預賽，打破大會紀錄的花蓮「F4」楊俊瀚、魏泰陞、岳劉皓全、劉兆軒，以健康、陽光的大男孩形象，為活動代言。

楊俊瀚、魏泰陞、岳劉皓全和劉兆軒都是花蓮子弟，也是短跑好手，今天與縣長徐榛蔚共同邀請國內外熱愛路跑的朋友們，11月2日一起到花蓮，體驗花蓮的好山好水好空氣，報名從6月14日晚間6時起開始，至7月13日晚間12時截止，7月15日上午10時電腦抽籤，同日中午12時公布名單。

花蓮縣長徐榛蔚與楊俊瀚（左2）、魏泰陞（左）、岳劉皓全（右）、劉兆軒4人，邀請國...
花蓮縣長徐榛蔚與楊俊瀚（左2）、魏泰陞（左）、岳劉皓全（右）、劉兆軒4人，邀請國內外好手一起來體驗最美的太魯閣馬拉松賽道。記者王燕華／攝影
分享
花蓮縣長徐榛蔚（右3）、翰品酒店總經理孫薈茹（左3）及楊俊瀚（左）、魏泰陞（左2...
花蓮縣長徐榛蔚（右3）、翰品酒店總經理孫薈茹（左3）及楊俊瀚（左）、魏泰陞（左2）、岳劉皓全（右）、劉兆軒4人，邀請國內外好手一起來體驗最美的太魯閣馬拉松賽道。記者王燕華／攝影
分享
花蓮太魯閣馬拉松有全台最美賽道美譽，每年吸引大批跑友報名。圖／報系資料照片
花蓮太魯閣馬拉松有全台最美賽道美譽，每年吸引大批跑友報名。圖／報系資料照片
分享

路跑馬拉松徐榛蔚

相關新聞

台14甲合歡山公路再坍方 公路總局：路況不佳宜避開

2019-06-14 17:28

新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47

桃園首件秋行軍蟲體獲確認 在家庭式玉米田

2019-06-14 16:14

中美貿易熱潮發燒 「工業區立體化」新趨勢正夯

2019-06-14 15:13

挺過抗癌之路 她們都有暖男支持

2019-06-14 14:56

朝天椒也能入麵？紅通通「辣椒麵」挑戰饕客味覺極限

2019-06-14 14:52

心臟衰竭再住院率逾三成 心臟學會訂指引減少復發

2019-06-14 14:36

再添網美景點 台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」超好拍

2019-06-14 14:35

加害人是經濟支柱 她被性侵卻不敢說

2019-06-14 14:28

買新不必汰舊 節能家電退稅限「這3機」

2019-06-14 14:27

性侵害通報量上升 社福機構近5年增5.2倍

2019-06-14 14:23

台鐵下周三小改點 時刻表免費拿

2019-06-14 14:16

華肝28款保健品 使用過期9年蛋黃粉

2019-06-14 14:06

準公幼詢問度高 新北補助更多私幼加入

2019-06-14 13:23

跳蛙公車App捷運內湖站到市府站 今上架開放預購

2019-06-14 13:04

台鐵19日小改點 逾20萬張時刻表免費索取

2019-06-14 11:38

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:31

大雨致道路坍方 公總啟動應變小組

2019-06-14 10:06

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

台彩「雙贏樂」 全沒中贏10萬

2019-06-14 01:08

健保改革 雲端把關醫療浪費

2019-06-14 01:08

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

喉嚨常卡卡、口水黏黏的 當心胃食道逆流

2019-06-14 00:38

健康你我他╱限小孫女滑手機 計時器定時30分鐘

2019-06-14 00:27

研究顯示：12分鐘走動 可降低焦慮

2019-06-14 00:24

40歲卵巢早衰…女性壓力大 更年期提前

2019-06-14 00:15

名醫經驗談╱ 我41歲中風 現抗鼻咽癌

2019-06-14 00:02

奇美「整合病房」 守護多病患者

2019-06-13 23:39

花蓮地牛翻身 發生芮氏規模3.4地震

2019-06-13 22:31

「走向雲端、病醫雙贏」 李伯璋談健保改革

2019-06-13 22:30

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

做菜居然也能變更白？夏天想變白 先從改變生活的3種習慣開始

2019-06-13 21:09

高雄鳳山區也見登革熱個案 疾管署憂擴散明緊急噴藥

2019-06-13 19:40

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

影／雨過天晴彩虹乍現 民眾驚艷

2019-06-13 19:06
看更多

熱門文章

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

2019-06-14 07:48

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

粉紅愛心衛星雲圖 網友崩潰：雨神的愛心可以不要嗎？

2019-06-14 00:18

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

國六東延花蓮技術行不通？這項奇蹟工程 狠狠打臉蔡政府...

2019-06-14 11:00

阿翔熱吻謝忻…兩性作家神比喻 外遇像「吃鹹酥雞」療癒又罪惡

2019-06-14 11:08

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

秋行軍蟲首例發現者只獲贈娃娃 農委會被罵翻改發一萬

2019-06-13 19:45

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

發現成蟲了！離島馬祖確認4件秋行軍蟲成蟲案件

2019-06-14 13:00

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

鋒面由北往南靠近 氣象局：今晚起中部以北防豪雨

2019-06-13 21:38

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

秋行軍蟲來勢洶洶 農民說這種蟲更恐怖

2019-06-14 13:34

每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做

2019-06-14 00:00

秋行軍蟲宜蘭台東現蹤 花蓮嚴陣以待

2019-06-13 21:03

全台累積五例！台東鹿野、宜蘭大同也遭秋行軍蟲入侵

2019-06-13 19:46

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

秋行軍蟲全台已5例 台東也淪陷

2019-06-14 01:08

教育部秋行軍蟲文案影射時事？網友：阿翔躺著也中槍

2019-06-14 15:18

母信佛教花大錢放生祭拜 還傳火供照問子「像什麼？」

2019-06-13 19:52

高屏大雷雨！ 20個縣市也有豪大雨特報

2019-06-14 07:37

【重磅快評】秋行軍蟲嚇到農委會了

2019-06-14 10:06

今鋒面南移全台有雨 多地空品良好

2019-06-14 05:03

秋行軍蟲越過八掌溪 台南淪陷確認三案例

2019-06-14 12:34

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

買娃娃被婆婆酸「難怪都生女兒」 網怒：我買玩具車也生女的

2019-06-13 21:04

摩羯鋼鐵信念敲不破、天蠍雕蟲小技懶得理 哪些星座的人最好強？

2019-06-14 10:00

【家的形狀‧非典型的幸福】黃引珊／母愛不曾離開

2019-06-14 06:00

秋行軍蟲入侵台南也淪陷？ 農業局：通報兩例待確認

2019-06-13 22:02

新北市因應豪雨鋒面 今晚災害應變中心預防性3級開設

2019-06-13 20:24

新北金山傳疑似秋行軍蟲 青農通報農業局鑑定

2019-06-14 12:02

秋行軍蟲怎麼找？ 專家建議看玉米的這些地方

2019-06-14 13:06

饒河夜市、這一鍋...台灣美食 首見外媒系列專介

2019-06-13 18:38

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36

台東玉米田蟲害證實為秋行軍蟲！ 縣府：明天進行銷毀

2019-06-13 20:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top