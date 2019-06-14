花蓮田徑F4代言 太魯閣馬拉松今起報名

2019-06-14 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



2019雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松比賽將於11月2日開跑，分成全馬、半馬、12公里逍遙馬及5公里快樂馬4個組別，共1萬2000個名額，14日晚間6時起受理網路報名，主辦單位今邀楊俊瀚等4名花蓮在地短跑新星為活動代言，與縣長徐榛蔚一起邀全國喜愛路跑的民眾一起體驗全台最美賽道。

太魯閣馬拉松今年邁入第20周年，在峽谷奔馳的美麗景色，被譽為全台最美賽道，每年吸引上萬國內外好手報名，名額總是供不應求。今年開放4個組別的名額，分別是42公里全馬2700人、21公里半馬5000人、12公里逍遙馬2800人、5公里快樂馬1500人，活動官網：https://www.taroko-marathon.com.tw。

主辦單位花蓮縣馬拉松路跑協會請來前年曾攜手在全運會男子組400公尺預賽，打破大會紀錄的花蓮「F4」楊俊瀚、魏泰陞、岳劉皓全、劉兆軒，以健康、陽光的大男孩形象，為活動代言。