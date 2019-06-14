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反同團體散布性平教育謠言 潘文忠：已向內政部舉報

2019-06-14 16:47聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

教育部長潘文忠。本報系資料照片
教育部長潘文忠。本報系資料照片
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反同團體安定力量黨主席孫繼正8日出席韓國瑜在花蓮的造勢活動，在公開場合表示學校在教孩子肛交、多人性愛與用藥。潘文忠今日於臉書發文表示，教育部已正式向內政部警政署行文舉報。

潘文忠表示：「我見到某團體在候選人造勢場合上，公開散播不實謠言。作為一個教育工作者，我不得不對這些惡劣謠言提出嚴正駁斥，也不能姑息這些人破壞社會對教育工作者專業的信任。」

潘文忠表示，教育部已向內政部警政署行文舉報，條列三點聲明，包括：（一）教育部有責任捍衛每一個第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，並慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述不當的性別平等教育內容。

（二）站在教育工作者的立場，教育部有責任導正視聽，性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。（三）教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視。教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

潘文忠說，性別平等教育法從1988年開始醞釀，從研議、立法到落實於教育裡，走過三十個年頭。十九年前的葉永鋕事件，更堅定了教育工作者推動立法與落實，加上這些年無數專業教育工作者的努力與投入，無非就是希望能透過教育，讓孩子真正了解、尊重彼此差異，為自己的樣子驕傲自信，保護每一個我們愛的孩子，不再讓孩子因為特質而受到霸凌、歧視。

潘文忠表示，這些日子以來，惡意的性平教育假新聞、錯假訊息不斷流竄，教育部同仁與第一線教育工作者每天為了闢謠疲於奔命，無論再怎麼極力澄清，這些訊息仍有特定團體及人士四處傳散，刻意煽動大眾恐懼、造成誤解，「這不僅對我們的孩子是傷害，更抹殺了無數第一線教育工作者的付出與努力」。

教育部潘文忠

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