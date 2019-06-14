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整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

桃園首件秋行軍蟲體獲確認 在家庭式玉米田

2019-06-14 16:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

確定了，桃園也有秋行軍蟲入侵，秋行軍蟲防治監測小組昨天接到通報，指中壢中原段一處約兩坪的玉米田有蟲蟲危機，前往察看時雖然蟲體已死亡，防治人員仍採集樣本送往農委會防檢局，專家從外形研判，今天確定是秋行軍蟲，也是桃園第一件確認的通報案例。

該處玉米田靠近中壢龍岡，農業局昨天會同防檢局、公所等單位到現場，除了採檢體，也鏟除玉米田並燒毀玉米農作，現場的秋行軍蟲至少有20隻，防蟲人員在玉米田以外的農作區沒發現秋行軍蟲，研判尚未擴散。

桃園市日前成立秋行軍蟲防治監測小組，已經接獲5件通報，前4件確定只是一般的叩頭蟲玉米螟和蟲卵，都不是秋行軍蟲。防檢局建議各縣市採取從外觀直接認定是否為秋行軍蟲， 中壢通報這件送防檢局後獲確認，也是桃園市第一件秋行軍蟲蟲危機。

防治小組表示，發現秋行軍蟲的位置是一般家庭菜園，不是大面積或專業農民種的稻米或玉米等禾科類農作，屋主把旁邊的地畫成數塊，分別種玉米、蔬菜、花生等農作自給自足，玉米田只有約2坪，家人發現後已經噴藥並通報，防治小組到場時雖然所有蟲都死亡，但還是按標準作業流程鏟除玉米植栽和燒毀。

按農委會統計，先前苗栗通霄、宜蘭頭城及嘉義鹿草都發現秋行軍蟲幼蟲蹤跡。

中壢通報玉米田只有兩坪，確認為秋行軍蟲。記者鄭國樑／翻攝
中壢通報玉米田只有兩坪，確認為秋行軍蟲。記者鄭國樑／翻攝
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秋行軍蟲農委會農民

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