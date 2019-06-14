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新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47聯合報 記者李樹人╱即時報導

衛福部2018年統計資料顯示，國人十大死因中，心臟疾病已連續多年排名第二，僅次於癌症，每年超過七萬人因心臟衰竭住院，但國人對於心臟衰竭的重視程度，卻遠不如癌症。醫師提醒，如身體不適、心臟無力，可能是心臟衰竭前兆，應積極就醫。

中華民國心學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，心臟衰竭是指流入心臟的血液無法正常循環，難以提供身體足夠的氧氣及養分，一般可分為急性、亞急性、慢性等三大類，臨床症狀包含，肺水腫、體力大幅下降、呼吸困難等。

黃瑞仁指出，心臟衰竭常見症狀為容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，容易被忽略。臨床調查發現，五成二心衰竭患者以為喘個幾天就好了，直到嚴重喘鳴、水腫，緊急就診後才被確診為心臟衰竭。

值得注意的是，心臟衰竭患者的高住院率及高死亡率，2017台灣「心臟衰竭登錄計畫」顯示，患者的住院次數愈來愈多，超過三成會在半年內再次住院，五年內死亡率接近五成，致命風險遠高於許多癌症。

為此，健保署於2017年將心臟衰竭納入急性後期照護計畫，醫界極力推動心臟衰竭照護認證，加強標準化臨床治療照護。為與國際接軌，心臟學會於今天公布2019心臟衰竭治療指引，並與台灣諾華公司簽訂三年MOU合作備忘錄，期盼在民間企業全球資源支持下，讓心臟衰竭患者不再與死亡為鄰。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑表示，最新版心臟衰竭治療指引包括，診斷標準與工具、藥物與非藥物治療建議，並強調整合性疾病管理計畫的重要性，實施後可以讓再住院率下降兩成四，死亡率下降兩成。

台灣諾華總裁謝麗娟表示，該公司的願景是成為引領醫藥領域變革值得信賴的領導者，故很榮幸與心臟學會攜手簽訂MOU合作備忘錄，未來將邀請國際心衰竭專家來台交流，並舉辦國內外心衰竭治療共識會議，積極推動心臟衰竭照護與研究。

中華民國心臟學會心衰委員會主委王俊傑講解2019心臟衰竭治療指引更新內容。提供／...
中華民國心臟學會心衰委員會主委王俊傑講解2019心臟衰竭治療指引更新內容。提供／中華民國心臟學會
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中華民國心臟學會與台灣諾華簽訂三年MOU合作備忘錄(左起：心臟學會理事長黃瑞仁、...
中華民國心臟學會與台灣諾華簽訂三年MOU合作備忘錄(左起：心臟學會理事長黃瑞仁、台灣諾華總裁謝麗娟)。提供／中華民國心臟學會
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台灣每年七萬多人因心臟衰竭住院，且再住院率偏高，中華民國心臟學會黃瑞仁理事長公布...
台灣每年七萬多人因心臟衰竭住院，且再住院率偏高，中華民國心臟學會黃瑞仁理事長公布2019心臟衰竭治療指引，希望逐年降低心臟衰竭患者再住院率及死亡率。提供／中華民國心臟學會
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