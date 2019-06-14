新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



衛福部2018年統計資料顯示，國人十大死因中，心臟疾病已連續多年排名第二，僅次於癌症，每年超過七萬人因心臟衰竭住院，但國人對於心臟衰竭的重視程度，卻遠不如癌症。醫師提醒，如身體不適、心臟無力，可能是心臟衰竭前兆，應積極就醫。

中華民國心學會理事長、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，心臟衰竭是指流入心臟的血液無法正常循環，難以提供身體足夠的氧氣及養分，一般可分為急性、亞急性、慢性等三大類，臨床症狀包含，肺水腫、體力大幅下降、呼吸困難等。

黃瑞仁指出，心臟衰竭常見症狀為容易累、喘、腫等，由於症狀與其他疾病相似，容易被忽略。臨床調查發現，五成二心衰竭患者以為喘個幾天就好了，直到嚴重喘鳴、水腫，緊急就診後才被確診為心臟衰竭。

值得注意的是，心臟衰竭患者的高住院率及高死亡率，2017台灣「心臟衰竭登錄計畫」顯示，患者的住院次數愈來愈多，超過三成會在半年內再次住院，五年內死亡率接近五成，致命風險遠高於許多癌症。

為此，健保署於2017年將心臟衰竭納入急性後期照護計畫，醫界極力推動心臟衰竭照護認證，加強標準化臨床治療照護。為與國際接軌，心臟學會於今天公布2019心臟衰竭治療指引，並與台灣諾華公司簽訂三年MOU合作備忘錄，期盼在民間企業全球資源支持下，讓心臟衰竭患者不再與死亡為鄰。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑表示，最新版心臟衰竭治療指引包括，診斷標準與工具、藥物與非藥物治療建議，並強調整合性疾病管理計畫的重要性，實施後可以讓再住院率下降兩成四，死亡率下降兩成。