中美貿易熱潮發燒 「工業區立體化」新趨勢正夯

2019-06-14 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



受到美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，工業地產話題持續發燒，促使許多科技大廠返台投資，昨（13日）舉辦「舊廠房•新進化」主題講座，近百位聽眾擠滿現場，盛況空前。

此次「舊廠房•新進化」講座由信義全球資產、安信建經聯合舉辦，活動中提及中國製造業經營成本逐漸提升，加上中美貿易戰關稅提高，部分業者選擇則回台投資設廠。信義全球資產專案經理賴志瑋分享，許多上市櫃和大型廠商偏愛投資新北工業地產，又以雙北及桃園為首選，且近三年新北市工業土地交易熱區在林口及新莊，廠辦則是中和及汐止，其中又以新北產業園區土地漲幅最高。

安信全案管理顧問葉智勳副理表示，對於希望透過自地自建來活化自身地產之工業區地主，安信團隊將先了解土地和產權狀況，如基地位置、面積、類型及所有權人等資料，並試算各獎勵方案在個案中效益，提供客戶最佳建議。