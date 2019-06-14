挺過抗癌之路 她們都有暖男支持

2019-06-14 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



癌症病友是否能挺過抗癌之路，與身邊人的支持息息相關。財團法人乳癌防治基金會今舉辦台美病友交流活動，這些自信拿起麥克風分享經驗的病友有個共同特徵，就是她們的生命中都有「暖男」或是病友團體支持她們度過低潮，並一同翻開人生新頁。

紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen與國內病友分享罹病經驗。Kathryn氣色紅潤且面帶輕鬆的笑容，看不出來她現年73歲，還是一名癌症患者。

她表示，40歲以前似乎覺得癌症離自己很遠，不過44歲那年，自己觸摸發現有異狀，竟然是乳房惡性腫瘤。罹癌之後卻學到很多事情，因此換個角度想，罹癌也是幸運的。她提到，要接受放射線治療時心裡難免惶恐，但小兒子很有哲理地告訴她：「妳就將放療看作陽光，陽光賦予我們生命」，這讓她既驚奇又感動，且更勇於接受治療。

Kathryn表示，醫療技術越來越進步，對病人的幫助很大，但更重要的是病人需要很強的支持系統。

乳癌病友瓊惠相當認同。現年63歲的瓊惠約莫在八年前確診第三期乳癌，罹病後，除了積極配合醫囑治療，她的先生還帶著她騎單車環島、爬過台灣百岳，走訪西藏、蒙古等世界各地，兩人一起完成許多夢想、許多不可能的任務。如今她復原狀況良好，更投身參與基金會活動、擔任下鄉篩檢志工等。

病友秀滿也因著丈夫的支持，挺過抗癌歷程。她說，確診罹癌的時候，當時的男友、現在的老公表達願意陪伴她度過治療、還說接著要娶她，讓她感動得難以言喻。如今，她要將這份愛化為力量，幫助更多病友完成夢想。