親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

挺過抗癌之路 她們都有暖男支持

2019-06-14 14:56聯合報 記者羅真╱即時報導

癌症病友是否能挺過抗癌之路，與身邊人的支持息息相關。財團法人乳癌防治基金會今舉辦台美病友交流活動，這些自信拿起麥克風分享經驗的病友有個共同特徵，就是她們的生命中都有「暖男」或是病友團體支持她們度過低潮，並一同翻開人生新頁。

紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen與國內病友分享罹病經驗。Kathryn氣色紅潤且面帶輕鬆的笑容，看不出來她現年73歲，還是一名癌症患者。

她表示，40歲以前似乎覺得癌症離自己很遠，不過44歲那年，自己觸摸發現有異狀，竟然是乳房惡性腫瘤。罹癌之後卻學到很多事情，因此換個角度想，罹癌也是幸運的。她提到，要接受放射線治療時心裡難免惶恐，但小兒子很有哲理地告訴她：「妳就將放療看作陽光，陽光賦予我們生命」，這讓她既驚奇又感動，且更勇於接受治療。

Kathryn表示，醫療技術越來越進步，對病人的幫助很大，但更重要的是病人需要很強的支持系統。

乳癌病友瓊惠相當認同。現年63歲的瓊惠約莫在八年前確診第三期乳癌，罹病後，除了積極配合醫囑治療，她的先生還帶著她騎單車環島、爬過台灣百岳，走訪西藏、蒙古等世界各地，兩人一起完成許多夢想、許多不可能的任務。如今她復原狀況良好，更投身參與基金會活動、擔任下鄉篩檢志工等。

病友秀滿也因著丈夫的支持，挺過抗癌歷程。她說，確診罹癌的時候，當時的男友、現在的老公表達願意陪伴她度過治療、還說接著要娶她，讓她感動得難以言喻。如今，她要將這份愛化為力量，幫助更多病友完成夢想。

「病友的支持系統，與疾病發展是有關係的」，台大醫學院榮譽教授、台大醫院乳房外科兼任主治醫師張金堅表示，有研究顯示，癌症期別同一期的病人在手術後，情緒、社交狀況較好的病人存活率較高。而當病友缺乏支持、情緒壓力大、飲食與睡眠失調等，可能讓血中細胞激素IL-1β濃度升高，有部分報告顯示可能影響疾病惡化。

財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Har...
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen（左）與國內病友共同分享罹病經驗。記者羅真／攝影
分享
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Har...
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen與國內病友共同分享罹病經驗。記者羅真／攝影
分享
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Har...
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen（左）與國內病友共同分享罹病經驗。記者羅真／攝影
分享
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Har...
財團法人乳癌病友協會今舉辦台美病友交流活動，紐約大學科技文化與社會名譽教授Harold Sjursen陪同罹患乳癌的妻子Kathryn Sjursen與國內病友共同分享罹病經驗。記者羅真／攝影
分享

癌症乳癌罹癌

相關新聞

新版心臟衰竭治療指引出爐 上路後死亡率可降兩成

2019-06-14 15:47

桃園首件秋行軍蟲體獲確認 在家庭式玉米田

2019-06-14 16:14

中美貿易熱潮發燒 「工業區立體化」新趨勢正夯

2019-06-14 15:13

朝天椒也能入麵？紅通通「辣椒麵」挑戰饕客味覺極限

2019-06-14 14:52

心臟衰竭再住院率逾三成 心臟學會訂指引減少復發

2019-06-14 14:36

再添網美景點 台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」超好拍

2019-06-14 14:35

加害人是經濟支柱 她被性侵卻不敢說

2019-06-14 14:28

買新不必汰舊 節能家電退稅限「這3機」

2019-06-14 14:27

性侵害通報量上升 社福機構近5年增5.2倍

2019-06-14 14:23

台鐵下周三小改點 時刻表免費拿

2019-06-14 14:16

華肝28款保健品 使用過期9年蛋黃粉

2019-06-14 14:06

準公幼詢問度高 新北補助更多私幼加入

2019-06-14 13:23

跳蛙公車App捷運內湖站到市府站 今上架開放預購

2019-06-14 13:04

台鐵19日小改點 逾20萬張時刻表免費索取

2019-06-14 11:38

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:31

大雨致道路坍方 公總啟動應變小組

2019-06-14 10:06

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

台彩「雙贏樂」 全沒中贏10萬

2019-06-14 01:08

健保改革 雲端把關醫療浪費

2019-06-14 01:08

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

喉嚨常卡卡、口水黏黏的 當心胃食道逆流

2019-06-14 00:38

健康你我他╱限小孫女滑手機 計時器定時30分鐘

2019-06-14 00:27

研究顯示：12分鐘走動 可降低焦慮

2019-06-14 00:24

40歲卵巢早衰…女性壓力大 更年期提前

2019-06-14 00:15

名醫經驗談╱ 我41歲中風 現抗鼻咽癌

2019-06-14 00:02

奇美「整合病房」 守護多病患者

2019-06-13 23:39

花蓮地牛翻身 發生芮氏規模3.4地震

2019-06-13 22:31

「走向雲端、病醫雙贏」 李伯璋談健保改革

2019-06-13 22:30

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

做菜居然也能變更白？夏天想變白 先從改變生活的3種習慣開始

2019-06-13 21:09

高雄鳳山區也見登革熱個案 疾管署憂擴散明緊急噴藥

2019-06-13 19:40

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

影／雨過天晴彩虹乍現 民眾驚艷

2019-06-13 19:06

工作、婚姻壓力爆炸 40歲卵巢就早衰

2019-06-13 18:15

黑白棋盤舞台 《禮物》舞出權力遊戲

2019-06-13 18:11
看更多

熱門文章

男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

2019-06-14 07:48

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

粉紅愛心衛星雲圖 網友崩潰：雨神的愛心可以不要嗎？

2019-06-14 00:18

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心保健品

2019-06-14 11:36

國六東延花蓮技術行不通？這項奇蹟工程 狠狠打臉蔡政府...

2019-06-14 11:00

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

阿翔熱吻謝忻…兩性作家神比喻 外遇像「吃鹹酥雞」療癒又罪惡

2019-06-14 11:08

台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

秋行軍蟲首例發現者只獲贈娃娃 農委會被罵翻改發一萬

2019-06-13 19:45

秋行軍蟲長得很像這些蟲蟲 農民不要誤判釀成蟲災

2019-06-13 16:30

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

下班注意！鋒面南移 全台20縣市豪大雨特報

2019-06-13 16:56

鋒面由北往南靠近 氣象局：今晚起中部以北防豪雨

2019-06-13 21:38

發現成蟲了！離島馬祖確認4件秋行軍蟲成蟲案件

2019-06-14 13:00

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做

2019-06-14 00:00

秋行軍蟲宜蘭台東現蹤 花蓮嚴陣以待

2019-06-13 21:03

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28

全台累積五例！台東鹿野、宜蘭大同也遭秋行軍蟲入侵

2019-06-13 19:46

秋行軍蟲全台已5例 台東也淪陷

2019-06-14 01:08

秋行軍蟲來勢洶洶 農民說這種蟲更恐怖

2019-06-14 13:34

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

母信佛教花大錢放生祭拜 還傳火供照問子「像什麼？」

2019-06-13 19:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top