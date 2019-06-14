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心臟衰竭再住院率逾三成 心臟學會訂指引減少復發

2019-06-14 14:36聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

心臟衰竭的患者，即使從鬼門關被救回來，未來的生活幾乎將與醫院為伍。根據調查，心臟衰竭的患者術後三到六個月內，再住院率高達三成二，五年內死亡率高達50%，醫界將心衰竭喻為比「癌症」更可怕的心臟病。

為降低心衰竭患者度過急性後期的術後三到六個月，並降低再住院率發生，中華民國心臟學會今公布最新心衰竭治療指引，採團隊介入照顧，能有效降低再住院率達24%。

92歲的陳姓奶奶去年底心臟衰竭送醫，從鬼門關前被救回來後，體力每況愈下，加上其他慢性疾病影響，跑醫院像是「走廚房」，三天兩頭就得再住院。 後來照顧她的心臟衰竭團隊才發現陳奶奶用藥重複率高，且復健照顧等不足，介入後重新調整計畫，如今用藥僅剩下每天7到8種，再住院率也降低，僅需每三個月回診定期追蹤即可。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，心臟衰竭屬於「老人病」，隨著台灣人口老化速度快速，心衰竭的患者可預期將日趨增加。而心衰竭患者住院率高，盛行率為每10萬人就有300多人，等於每年約有7萬多人因心臟衰竭住院。

過去台灣在治療照顧心衰竭患者，多是遵照國外指引，而台灣的醫療體系與國外不盡相同，2014年到2015年蒐集我國心衰竭住院資料，發現登錄患者中，有32.3%會在六個月內再次住院，39%則是一年內再住院，而心衰竭五年內死亡率高達五成，被譽為心臟病中最致命的癌症。

心臟學會秘書長吳彥雯表示，台灣擁有最好的醫療品質，醫療人員學習的也是最前端的醫學知識，但每一位心臟內科醫師在追蹤患者時，都有自己偏好的方法。心臟學會今年頒布最新的心臟衰竭照顧指引，明訂SOP，讓患者無論到哪一家醫院都能受到相同的照顧。

該指引最大的貢獻是，不再讓心臟衰竭照顧有模糊空間，指引希望能採團隊照顧，包含營養師、復健師、心理師、衛教師等，不再是由心內醫師單打獨鬥。根據試辦計畫後，也發現採取心臟衰竭團隊照顧的患者，能減少24%再住院率、42%因心衰竭復發再住院，同步減少20%的死亡率。

另外，由於心臟衰竭治療方針將持續更新，心臟學會今天也與台灣諾華簽訂3年MOU合作備忘錄，學會盼能在國際藥廠的全球資源支持能提升治療品質，降低台灣心臟衰竭患者死亡率以及再住院率。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁（左）代表，與台灣諾華總裁謝麗娟（右）今天簽訂合作備...
中華民國心臟學會理事長黃瑞仁（左）代表，與台灣諾華總裁謝麗娟（右）今天簽訂合作備忘錄。記者陳雨鑫／攝影
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中華民國心臟學會理事長黃瑞仁今代表學會公布最新的台灣心臟衰竭治療指引。記者陳雨鑫...
中華民國心臟學會理事長黃瑞仁今代表學會公布最新的台灣心臟衰竭治療指引。記者陳雨鑫／攝影
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