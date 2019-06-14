心臟衰竭再住院率逾三成 心臟學會訂指引減少復發

2019-06-14 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



心臟衰竭的患者，即使從鬼門關被救回來，未來的生活幾乎將與醫院為伍。根據調查，心臟衰竭的患者術後三到六個月內，再住院率高達三成二，五年內死亡率高達50%，醫界將心衰竭喻為比「癌症」更可怕的心臟病。

為降低心衰竭患者度過急性後期的術後三到六個月，並降低再住院率發生，中華民國心臟學會今公布最新心衰竭治療指引，採團隊介入照顧，能有效降低再住院率達24%。

92歲的陳姓奶奶去年底心臟衰竭送醫，從鬼門關前被救回來後，體力每況愈下，加上其他慢性疾病影響，跑醫院像是「走廚房」，三天兩頭就得再住院。 後來照顧她的心臟衰竭團隊才發現陳奶奶用藥重複率高，且復健照顧等不足，介入後重新調整計畫，如今用藥僅剩下每天7到8種，再住院率也降低，僅需每三個月回診定期追蹤即可。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，心臟衰竭屬於「老人病」，隨著台灣人口老化速度快速，心衰竭的患者可預期將日趨增加。而心衰竭患者住院率高，盛行率為每10萬人就有300多人，等於每年約有7萬多人因心臟衰竭住院。

過去台灣在治療照顧心衰竭患者，多是遵照國外指引，而台灣的醫療體系與國外不盡相同，2014年到2015年蒐集我國心衰竭住院資料，發現登錄患者中，有32.3%會在六個月內再次住院，39%則是一年內再住院，而心衰竭五年內死亡率高達五成，被譽為心臟病中最致命的癌症。

心臟學會秘書長吳彥雯表示，台灣擁有最好的醫療品質，醫療人員學習的也是最前端的醫學知識，但每一位心臟內科醫師在追蹤患者時，都有自己偏好的方法。心臟學會今年頒布最新的心臟衰竭照顧指引，明訂SOP，讓患者無論到哪一家醫院都能受到相同的照顧。

該指引最大的貢獻是，不再讓心臟衰竭照顧有模糊空間，指引希望能採團隊照顧，包含營養師、復健師、心理師、衛教師等，不再是由心內醫師單打獨鬥。根據試辦計畫後，也發現採取心臟衰竭團隊照顧的患者，能減少24%再住院率、42%因心衰竭復發再住院，同步減少20%的死亡率。