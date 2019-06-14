再添網美景點 台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」超好拍
近年來民眾興起打卡風潮，不少民眾熱愛挑選特殊景點搶拍當網美，桃園台茂購物中心為歡慶20歲生日，今年於6月20日至7月8日推出台茂生日慶檔期，斥資250萬元打造歡樂拍照景點的「emoji夏日遊樂園」，不僅有雲霄飛車、摩天輪及咖啡杯等，還有兒童超大遊戲球池，尚未開幕就吸引眾多親子前來拍照遊玩，成為暑期桃園全新遊憩景點。
總經理苗延梅表示，近年來台茂推出不同大型主題裝置展，從海綿寶寶、迪士尼人物、Kitty、粉紅佩佩豬展，可愛卡通吸引不少親子族群，留下歡樂美好記憶。今年特別取得德國授權，與網路通訊軟體中的emoji表情符號，合作「emoji夏日遊樂園」大型主題裝置展，並斥資250萬，於台茂20歲生日慶期間展出，也同步推出台茂emoji聯名獨家卡友禮與購物紙袋。
emoji夏日遊樂園於台茂大門口車道旁，設置高6米的經典眨眼笑臉，1樓大廳則有一座LOVE打卡牆，B2挑空中庭有各種經典表情符號，包括2層樓高的雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、翻翻牌等，還有emoji兒童超大遊戲球池、互動拍照區，雖活動尚未開始，但已吸引許多民眾上前拍照，更有小小孩拉著媽媽搶著要玩扭蛋機，以及跳進遊戲球池玩耍，可愛模樣融化眾人。
「emoji夏日遊樂園」展區旁的emoji Pop-up STORE快閃店，有各種emoji經典表情的周邊商品，有衣服、鞋子、包包、馬克杯等，並邀請台灣26個插畫家角色結合emoji表情符號，推出限量聯名商品，當中包括與國立故宮博物院合作，結合歷史經典、現代大眾等藝術元素，本土設計與國際品牌接軌，用emoji符號創作出別具風格的聯名作品。
留言