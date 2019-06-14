再添網美景點 台茂購物中心「emoji夏日遊樂園」超好拍

2019-06-14 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年來民眾興起打卡風潮，不少民眾熱愛挑選特殊景點搶拍當網美，桃園台茂購物中心為歡慶20歲生日，今年於6月20日至7月8日推出台茂生日慶檔期，斥資250萬元打造歡樂拍照景點的「emoji夏日遊樂園」，不僅有雲霄飛車、摩天輪及咖啡杯等，還有兒童超大遊戲球池，尚未開幕就吸引眾多親子前來拍照遊玩，成為暑期桃園全新遊憩景點。

總經理苗延梅表示，近年來台茂推出不同大型主題裝置展，從海綿寶寶、迪士尼人物、Kitty、粉紅佩佩豬展，可愛卡通吸引不少親子族群，留下歡樂美好記憶。今年特別取得德國授權，與網路通訊軟體中的emoji表情符號，合作「emoji夏日遊樂園」大型主題裝置展，並斥資250萬，於台茂20歲生日慶期間展出，也同步推出台茂emoji聯名獨家卡友禮與購物紙袋。

emoji夏日遊樂園於台茂大門口車道旁，設置高6米的經典眨眼笑臉，1樓大廳則有一座LOVE打卡牆，B2挑空中庭有各種經典表情符號，包括2層樓高的雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、咖啡杯、翻翻牌等，還有emoji兒童超大遊戲球池、互動拍照區，雖活動尚未開始，但已吸引許多民眾上前拍照，更有小小孩拉著媽媽搶著要玩扭蛋機，以及跳進遊戲球池玩耍，可愛模樣融化眾人。