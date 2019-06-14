秋行軍蟲來勢洶洶 農民說這種蟲更恐怖

2019-06-14 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



秋行軍蟲大舉入侵各地，台灣東部地區繼宜蘭及台東後，今天花蓮吉安、壽豐玉米田也紛傳疑似幼蟲蹤影，有關單位緊急鏟除受損農作並掩埋覆土，盼能減少成蟲數量控制疫情，但謝姓農友表示過去就曾看過秋行軍蟲並噴藥去除，不曉得最近為何鬧這麼大，他認為最恐怖的反而是「玉米螟蟲」。

謝男表示，種植玉米多年早就看過秋行軍蟲，他發現幼蟲通常在傍晚時分出現，特別愛啃食植物葉片，尤其高麗菜、花椰菜受損特別嚴重，當時噴灑依芬寧藥劑就能去除幼蟲，近期因秋行軍蟲成為話題焦點，兒子在田裡看到拍照傳給縣府，今天上午緊急鏟除1分玉米田，但他認為最恐怖的害蟲卻是「玉米螟」。

謝男提到，玉米螟體型相較秋行軍蟲幼蟲小很多，平時肉眼巡視難以發現，牠不僅啃食玉米葉也會啃食莖部、根部，且玉米螟幼蟲又善於鑽孔，將果實啃成凹凸不平甚至中空狀，可從玉米鬚是否脫落判定有無受損，若僅啃咬頂部切除後仍可食用，但麻煩的是牠經常從四面八方鑽入果實。