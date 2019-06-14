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跳蛙公車App捷運內湖站到市府站 今上架開放預購

2019-06-14 13:04聯合報 記者翁浩然╱即時報導

「跳蛙公車App」經民眾「集氣」，又有北市境內的新路線「捷運內湖站－捷運市政府站」上架開放預購車票，預定7月1日起，平日周一到周五每天早上7點半從捷運內湖站出發到捷運市府站，中間無停靠站；北市公共運輸處表示，7月1日預定通車日前須有20人預購車票才會正式上線。

「捷運內湖站－捷運市政府站」將由首都客運營運，採一段票收費，是逢例假日停駛的通勤專車類型路線，僅停靠起迄點，行經成功路四、三、二段，過成功橋後於向陽路右轉忠孝東路六、五段後抵達目的地。

首都客運經理張世峰表示，該專車行車時間預估20到30分鐘，主要視早上內湖往其他行政區的車流多寡決定，路線雖與現行的284路線幾乎一樣，但沒有繞道至松山火車站，中間也沒有停靠站，且相較搭捷運要先繞往東湖、南港在轉乘板南線，專車路線也較直截，對民眾而言應該會比較省時方便。

不過，這條路線是否能正式通車仍有待觀察，因為「跳蛙公車App」去年首度有民眾提案北市境內通勤專車路線後，共有4條路線個別達到20名用戶支持而上架，卻在通車前沒有半個人預購車票，最後4條路線慘遭「放鴿子」只好下架。

公運處科長張元榜表示，該專車路線在預定通車日前，只要有20人（含）以上預購通車當日起的月票或連續5天單程票、多日票及定期票，才會正式開通；若未達通車門檻購票人數，會先將預定通車日延後1周，持續開放線上預購，還是未達門檻，才會下架並退還預購款項。

公運處也提醒，使用雙北定期票的民眾，可利用客運業者服務專線加入預購，電話0800-000-866；有需求的民眾這幾天也可下載「跳蛙公車 App」點選「訂票」功能上線預購車票。

「跳蛙公車App」經民眾「集氣」，又有北市境內的新路線「捷運內湖站－捷運市政府站...
「跳蛙公車App」經民眾「集氣」，又有北市境內的新路線「捷運內湖站－捷運市政府站」上架開放預購車票，若滿20人購票將正式在7月初通車。圖／首都客運提供
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