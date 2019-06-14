發現成蟲了！離島馬祖確認4件秋行軍蟲成蟲案件

2019-06-14 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



發現秋行軍蟲成蟲了！農委會宣布，今天在外島馬祖地區確認4隻成蟲，但本島還沒有出現成蟲。農委會判斷，本島還都只發現幼蟲，若本島發現成蟲，就進入第二階段會強制噴藥，若仍無法抑制群體大量繁殖，我國就要與秋行軍蟲共存的打算。

防檢局在邊境港站布設在馬祖福澳港及澎湖馬公港的偵察點，各誘集到成蟲，其中，馬祖福澳港發現的成蟲經鑑定確認是秋行軍蟲，澎湖馬公港誘集到的成蟲則尚在鑑定。

農委會副主委陳駿季表示，昨天傍晚接獲分子鑑定的案件有4件，陸續透過宣導通報的有100多件，光App通報就有121件，到今天上午為止共有200多件。為了搶時效，先用型態去判斷共確認39件，從北到南、東部地區都有，一旦判定就啟動後續的防治措施；另離島馬祖有4件成蟲確認案件。

陳駿季表示，現在台灣本島還是在第一階段，因為還是發現幼蟲，並沒有發現成蟲，因此還是希望民眾盡可能巡田與通報。