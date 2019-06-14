妥瑞女孩超上進！ 崑大畢業生胡璇中獲傑出專業榮譽獎

2019-06-14 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科技大學房地產開發與管理系應屆畢業生胡璇中大學四年過得充實又忙碌，她身兼系會美宣長、服務志工、網路繪師， 2018年入圍總統教育獎，獲「奮發向上優秀學生獎」及全國僅5名的「蕭錚博士教育獎學金」，明天畢業典禮校方將頒給她「傑出專業榮譽獎」，身為妥瑞症女孩，她的人生百般精采。

胡璇中說，高中開始就對房地產有濃厚興趣，因而選擇房地產系，希望能夠幫助身邊的人處理房地產事務。

她大學期間精益求精，考取公寓大廈管理事務人員、不動產經紀營業員、Autodesk Certified ProfessionL：AutoCAD、信託業業務人員、國際禮儀接待員乙級等8張以上的專業證照，畢業專題同時獲得科技部107年大專學生研究計畫補助，表現備受肯定。

多才多藝的胡璇中在大學時期非常活躍，不僅擔任系學會美宣長，負責傳單、海報設計，並受系上委託設計宣傳簡章，她曾於facebook經營粉絲專頁，在網路上發表人物肖像作品，擁有超過8000名的粉絲。

她還主持過多場活動，穩健台風讓2017年、2018年受邀回高中母校高雄高商演講，去年在廣播節目採訪「愛的萬物論」主題，分享自己的生命故事，還參與玄奘大學學生專題紀錄片《不妥諧》拍攝，以她的人生經歷作為主要發展的影片素材，鼓勵大家「永不放棄」。

胡璇中自我推薦獲任用擔任社會企業公司We TIC的妥瑞大使，積極接洽店家加入「共好店」的行列，她用行動告訴大家，「只要願意嘗試，沒有什麼不可能」。

胡璇中非常願意花時間學習，且自小就培養出良好的時間觀念，對於應做的事，必定在期限內完成，事前還會做好萬全的準備，她曾受妥瑞症併發恐慌症困擾，幾次在課堂中斷學習，也曾因為患病造成的手抖，讓自己無法好好寫字。