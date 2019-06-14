親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

甜心女擁7乾爹月入百萬 女記者臥底掀包養界秘辛

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36聯合報 記者董俞佳╱即時報導

台鐵「EMU500、600型車廂」將全數更新，台鐵指出，去年於屏東更新首航的電聯車上路後，頗受各界好評，因此，將全數更新，預計110年辦理招標、決標後6年內全部完工，預估經費15億元。台鐵指出，未來還會召開美學委員會討論更新內容與設計。

EMU500、600型都是4輛一組的電聯車編組，EMU500更是台鐵通勤電聯車主力車種之一。台鐵花費2.46億元進行60輛EMU500型電聯車車廂服務設施優化更新，去年於屏東首航，預計6月該案會全數更新完畢。

台鐵機務處車輛科長蕭建廷表示，首波更新後，頗受外界好評，因此將投入EMU500型，共70組、600型共14組電聯車全數336輛車廂更新。

蕭建廷說，優化內容包括車廂座椅更新為高椅背座椅、增設座椅枕頭巾、內飾板及地板更新，增設遮陽窗簾、增設新型把手、行李架改為板狀防滴水，廁所改為圓弧形，方便輪椅族使用，增加廁所幼兒座等，蕭建廷說，未來也會召開美學委員會討論更新設計內涵。

除了車箱品質之外，電聯車現在故障率高，未來如何解決。蕭建廷表示，已針對EMU500型提出6年安全改善計畫，預計111至112年間，可以完成改善，改善後會減少動力不足、故障情況。蕭建廷說，預計明年會有一組樣車，屆時每2個月會完成一組，共63組，但改善完成時間要視樣車出來時間確定。

通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
分享
通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
分享
通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
通勤電聯車優化，改善車廂品質。圖／台鐵提供
分享

台鐵

相關新聞

台鐵19日小改點 逾20萬張時刻表免費索取

2019-06-14 11:38

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心健康食品

2019-06-14 11:36

秋行軍蟲怎麼找？ 專家建議看玉米的這些地方

2019-06-14 13:06

跳蛙公車App捷運內湖站到市府站 今上架開放預購

2019-06-14 13:04

發現成蟲了！離島馬祖確認4件秋行軍蟲成蟲案件

2019-06-14 13:00

妥瑞女孩超上進！ 崑大畢業生胡璇中獲傑出專業榮譽獎

2019-06-14 12:43

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:31

大雨致道路坍方 公總啟動應變小組

2019-06-14 10:06

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

台彩「雙贏樂」 全沒中贏10萬

2019-06-14 01:08

健保改革 雲端把關醫療浪費

2019-06-14 01:08

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

喉嚨常卡卡、口水黏黏的 當心胃食道逆流

2019-06-14 00:38

健康你我他╱限小孫女滑手機 計時器定時30分鐘

2019-06-14 00:27

研究顯示：12分鐘走動 可降低焦慮

2019-06-14 00:24

40歲卵巢早衰…女性壓力大 更年期提前

2019-06-14 00:15

名醫經驗談╱ 我41歲中風 現抗鼻咽癌

2019-06-14 00:02

奇美「整合病房」 守護多病患者

2019-06-13 23:39

花蓮地牛翻身 發生芮氏規模3.4地震

2019-06-13 22:31

「走向雲端、病醫雙贏」 李伯璋談健保改革

2019-06-13 22:30

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

做菜居然也能變更白？夏天想變白 先從改變生活的3種習慣開始

2019-06-13 21:09

高雄鳳山區也見登革熱個案 疾管署憂擴散明緊急噴藥

2019-06-13 19:40

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

影／雨過天晴彩虹乍現 民眾驚艷

2019-06-13 19:06

工作、婚姻壓力爆炸 40歲卵巢就早衰

2019-06-13 18:15

黑白棋盤舞台 《禮物》舞出權力遊戲

2019-06-13 18:11

男網友狂傳色情圖給國中妹 專家教爸媽這樣救女兒

2019-06-13 16:40

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

高學歷不易失智？ 研究：無直接關聯

2019-06-13 16:20

火車載病患？ 台鐵：需進一步瞭解

2019-06-13 15:59

舉辦深澳漁港淨灘 喚起全民環保意識

2019-06-13 15:36

專攻小家庭 新品種南瓜「高雄2號」小果多肉

2019-06-13 15:36

對抗化療副作用 醫：補充三大營養素可緩解不適

2019-06-13 15:33

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

母乳媽全身頂叩叩、又怕酸痛貼布加料奶水 國健署：免驚

2019-06-13 15:12

車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12
看更多

熱門文章

男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

2019-06-14 07:48

驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39

粉紅愛心衛星雲圖 網友崩潰：雨神的愛心可以不要嗎？

2019-06-14 00:18

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32

阿翔熱吻謝忻…兩性作家神比喻 外遇像「吃鹹酥雞」療癒又罪惡

2019-06-14 11:08

國六東延花蓮技術行不通？這項奇蹟工程 狠狠打臉蔡政府...

2019-06-14 11:00

台中人私藏！高空賞夜景秘境 25樓平價丹堤咖啡旋轉餐廳

2019-06-13 19:55

蛋黃粉逾期9年繼續用！ 華肝基因涉製售28黑心健康食品

2019-06-14 11:36

秋行軍蟲長得很像這些蟲蟲 農民不要誤判釀成蟲災

2019-06-13 16:30

秋行軍蟲首例發現者只獲贈娃娃 農委會被罵翻改發一萬

2019-06-13 19:45

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

下班注意！鋒面南移 全台20縣市豪大雨特報

2019-06-13 16:56

聯晚之眼／世界最長鐵路隧道 耗時17年、犧牲9人命

2019-06-13 14:35

信義區百貨深夜食堂再加1還有巨型螢幕影廳 遠百A13預計10月底開幕

2019-06-13 18:25

鋒面由北往南靠近 氣象局：今晚起中部以北防豪雨

2019-06-13 21:38

咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29

健保大數據 揪出產檢、看牙不當申報

2019-06-14 01:08

每日星座運勢／射手亂花漸入迷人眼 工作少說多做

2019-06-14 00:00

過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中鏢」

2019-06-14 11:08

秋行軍蟲宜蘭台東現蹤 花蓮嚴陣以待

2019-06-13 21:03

全台累積五例！台東鹿野、宜蘭大同也遭秋行軍蟲入侵

2019-06-13 19:46

氣象局提醒 嘉義縣、台南市注意大雷雨

2019-06-13 15:06

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

秋行軍蟲全台已5例 台東也淪陷

2019-06-14 01:08

母信佛教花大錢放生祭拜 還傳火供照問子「像什麼？」

2019-06-13 19:52

是你嗎？「5大血型X星座」下半年感情將開花結果

2019-06-14 10:00

今晚雨勢加劇！中部以北防大雨或豪雨

2019-06-13 13:50

高屏大雷雨！ 20個縣市也有豪大雨特報

2019-06-14 07:37

火車載病患？ 台鐵：需進一步瞭解

2019-06-13 15:59

氣墊粉底 VS. 粉底液到底差別在哪裡？原來愛用這款的才是少女！

2019-06-13 15:31

小孟塔羅：林志玲與AK結婚幫夫運超強！測我的另一半旺我指數？

2019-06-14 09:05

疑外送飲料惹禍 高雄漢民國小傳學生食物中毒

2019-06-13 14:05

今鋒面南移全台有雨 多地空品良好

2019-06-14 05:03

車禍造成左膝粉碎性骨折阻血流 男子險截肢

2019-06-13 15:12

聯晚之眼／雪隧經驗 技術一定可以克服

2019-06-13 14:35

自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29

買娃娃被婆婆酸「難怪都生女兒」 網怒：我買玩具車也生女的

2019-06-13 21:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top