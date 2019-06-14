台鐵要再花15億 更新EMU500、600型電聯車內裝

2019-06-14 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



台鐵「EMU500、600型車廂」將全數更新，台鐵指出，去年於屏東更新首航的電聯車上路後，頗受各界好評，因此，將全數更新，預計110年辦理招標、決標後6年內全部完工，預估經費15億元。台鐵指出，未來還會召開美學委員會討論更新內容與設計。

EMU500、600型都是4輛一組的電聯車編組，EMU500更是台鐵通勤電聯車主力車種之一。台鐵花費2.46億元進行60輛EMU500型電聯車車廂服務設施優化更新，去年於屏東首航，預計6月該案會全數更新完畢。

台鐵機務處車輛科長蕭建廷表示，首波更新後，頗受外界好評，因此將投入EMU500型，共70組、600型共14組電聯車全數336輛車廂更新。

蕭建廷說，優化內容包括車廂座椅更新為高椅背座椅、增設座椅枕頭巾、內飾板及地板更新，增設遮陽窗簾、增設新型把手、行李架改為板狀防滴水，廁所改為圓弧形，方便輪椅族使用，增加廁所幼兒座等，蕭建廷說，未來也會召開美學委員會討論更新設計內涵。