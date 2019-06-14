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過期9年蛋黃粉繼續用 華肝28款益生菌等保健品「中標」

2019-06-14 11:08聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

國內發展雞蛋免疫球蛋白（IgY）業者華肝基因股份有限公司，公司成立至今將近20年，主要是運用雞蛋免疫球蛋白發展出「功能性食品」，包含益生菌等幫助腸胃消化等食品，但衛福部食藥署與檢調日前前往稽查，發現業者長期使用，已經在民國99年5月就過期的蛋黃粉，製造多達28款產品，目前已經封存5萬1181公斤，後續將交由檢調調查。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，該案為民眾向檢調檢舉，上個月29日與高雄市、台南市、雲林縣及台中市等地方政府衛生局、法務部調查局高雄市調查處等單位前往稽查。於業者的冷凍倉庫中發現大量逾期的蛋黃粉，該蛋黃粉的保存期限僅有1年，製造日期為98年5月，依保存期限應於99年5月到期，業者卻持續用到稽查當日。

呂昀儒表示，由於業者為冷凍保存，蛋黃粉未出現腐敗等狀態，但依照食安法，逾期原料不得使用，業者已經明顯違法；經過清查，業者所有用到蛋黃粉的產品，統統封存下架，總計有28款產品。

包含甘益壯、好呼暢、好欣泉、好美清、好益壯、好唯妙、好常衛、益常多、健力常、健常衛、淨衛菌、健常衛2、健雅酚、健雅錠、健衛樂、基立衛、超涼綠茶口含錠、新成人好益壯、暢欣泉、好纖體、健立常、健常錠、衛佳錠、好渭來、衛常樂、益常多樂、IgY膠原蛋白、漱雅錠。

呂昀儒表示，消費者若有買到相關產品，可與業者聯繫退貨方式，另外高雄消保官也正在擬定相關方案，替消費者爭取權益。

華肝基因股份有限公司被查獲使用過期9年的蛋黃粉，使用在28款產品中。圖／食藥署提...
華肝基因股份有限公司被查獲使用過期9年的蛋黃粉，使用在28款產品中。圖／食藥署提供
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華肝基因股份有限公司被查獲使用過期9年的蛋黃粉，使用在28款產品中。圖／食藥署提...
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華肝基因股份有限公司被查獲使用過期9年的蛋黃粉，使用在28款產品中。圖／食藥署提供
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高雄市食藥署

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