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水逆不順退散！半糖老師教你：「腸胃靠這盤！」

2019-06-17 00:00聯合線上 文／林宜珊

星座專家唐綺陽賣力經營直播，且不間斷推出運勢分析，讓人氣直線攀升。近日一名網友KUSO模仿唐綺陽，自稱「半糖」老師，從神韻、裝扮、口吻到每個細節誇張呈現，在網路上引發熱烈討論；最精彩片段莫過於，這名半糖老師為了示範「何謂水逆」，竟然一度在拍攝現場表演倒吊，看到這不少網友笑翻，瘋狂轉載影片，留言直說「不仔細看還以為真是國師本人」、「太浮誇」、「半糖老師幫我算愛情」、「嘴角失守、不爭氣的笑了」。

幽默版唐綺陽-「半糖」老師示範何謂水逆，引發網友噴飯。 圖／金十字 提供
幽默版唐綺陽-「半糖」老師示範何謂水逆，引發網友噴飯。 圖／金十字 提供
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影片開場後，半糖老師及場景突然上下顛倒，整把頭髮往上衝、項鍊懸掛，就在網友看得滿臉黑人問號之際，半糖老師接著說：「今天是水逆特輯，水逆讓很多人都不順，想知道怎麼化解嗎？」話一說完，半糖老師整個人瞬間往下墜，嚇得驚聲尖叫，令人直捏冷汗，半糖老師爬起身後趕緊解釋：「剛剛是錯誤示範，水逆不是你倒吊就能夠負負得正喔」網友這才看懂，原來是搞笑橋段！

接著，半糖老師回答網友提問：「有同學說，水逆讓他腸胃不順，想知道從命盤上怎麼化解？」此問題一出，立刻引發許多網友共鳴，敲碗想知道答案。此時，半糖老師秒變臉認真直言：「各位同學，當你腸胃不舒服時，需要的不是命盤」語畢，將手上腸胃星盤用力甩開再說：「不是飛盤！不是鍵盤！不是方向盤！夠了唷！你需要的是這一盤」。

水逆導致腸胃不順怎化解？半糖老師直播拿出「腸胃星盤」。 圖／金十字 提供
水逆導致腸胃不順怎化解？半糖老師直播拿出「腸胃星盤」。 圖／金十字 提供
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鏡頭一轉，半糖老師精心端出一個特製餐盤，每一格配菜能裝的分量極少，頂多能放幾片菜葉、幾顆花生米、幾根豆芽菜，搭配國師旁白：「喜歡睡前吃宵夜的同學，記得要三少喔！少量、少油、少鹽，腸胃精算盤讓你宵夜減量，減輕腸胃負擔」甚至下了一句洗腦標語「運勢看命盤 腸胃靠餐盤」影片看到最後，網友才發現這是大家熟知的胃腸藥品牌「金十字」贊助播出，紛紛直呼：「神還原太有梗！」、「這有87分像」。

半糖國師提醒減輕腸胃負擔，要靠「腸胃精算盤」。 圖／金十字 提供
半糖國師提醒減輕腸胃負擔，要靠「腸胃精算盤」。 圖／金十字 提供
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半糖國師溫馨提醒「運勢看命盤 腸胃靠餐盤」，照護腸胃有一套。 圖／金十字 提供
半糖國師溫馨提醒「運勢看命盤 腸胃靠餐盤」，照護腸胃有一套。 圖／金十字 提供
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早已累積數十年好口碑的金十字胃腸藥，這回腦筋動得快，搭上時事大玩創意，鎖定年輕族群最常瀏覽的KUSO影片貼近你我生活、關心大家腸胃健康；台灣暢銷品牌的優良品質，加上令人會心一笑的影片，短短幾天確實已獲得鄉民粉絲們的廣大迴響。

腸胃健康很重要 金十字 關心您。 圖／金十字 提供
腸胃健康很重要 金十字 關心您。 圖／金十字 提供
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