竹崎、香山等累積日雨量破200毫米 氣象局提醒防災

2019-06-14 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



根據中央氣象局上午7時30分資料顯示，過去24小時嘉義縣竹崎鄉的石磐龍累積雨量已達224毫米、阿里山有193毫米，新竹市香山日累積雨量222毫米、南投縣仁愛鄉小奇萊測站也達206毫米。