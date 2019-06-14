連四天強降雨今晚結束 吳德榮：下周四恐再變天

2019-06-14 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今白天仍有劇烈天氣發生的機率，不過今晚起降雨緩和，將結束四天的強降雨。

吳德榮表示，最新（12日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天滯留鋒影響，應注意氣象局發布的即時訊息、特報。由於山區已累積大量降雨，易有塌方、落石、土石流發生，應避免到山區活動。北部氣溫約22至26度、中部23至27度、南部24至30度、東部23至29度。

吳德榮說，今晚起降雨緩和，周六、日（15、16日）滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣好轉、白天微熱，高溫將回到30度以上；其他地區天氣也明顯好轉，僅南台灣及中部山區有短暫陣雨的機率。

下周一（17日）滯留鋒殘餘水氣北移，但仍有帶來局部陣雨的機率。下周二（18日）滯留鋒移至北部海面，中南部因在西南風迎風面，有局部陣雨；午後會有對流發展的機率。下周三（19日）天氣晴朗炎熱；中南部清晨有局部短暫陣雨，山區午後有對流發展的機率。

下一次變天轉雨可能在下周四，吳德榮說，20日滯留鋒在北部海面，水氣增多，大氣不穩定度及降雨機率皆提高，不過模式模擬仍在調整，影響程度需持續觀察。

中央氣象局表示，今天受鋒面通過影響，清晨前西半部已出現普遍性的大雨，尤其北部地區及中部山區更有局部豪雨發生，上午這段期間仍是鋒面影響明顯的時候，南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並容易有短時強降雨發生，至於其他地區出現短暫陣雨的機率也偏高。