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名醫41歲中風10年後竟又罹癌 邱顯學：上天給我的考題

2019-06-14 07:32聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

51歲「型男」醫師邱顯學擁有中西醫雙執照及腦神經專科訓練，曾任高雄長庚中醫病房主任，專長是治療腦中風。今年3月以來，他出書、上遍談話性節目侃侃而談，很難想像，10年前在工作崗位上中風的他，歷經中風當下持針自救、2周後上班、積極復健4個月出國開會等過程，竟在最近密集上電視大談中風經歷之際，發現自己罹患鼻咽癌三期，「還有什麼比這個更戲劇化的！」

41歲那年，邱顯學忙著看診、寫研究計畫和進修，正值人生中最忙碌也最意氣風發的階段，卻在趕著去參加醫院腦中風會議的路上中風了，中風當下他以專業自救，用還能動的左手持針插入後腦勺穴道自救，4天就能下床來回行走，2周後已回醫院看門診，復健4個月後大致恢復，還能出國參加醫學會議。

聽到如此戲劇化的過程，大家總是充滿好奇不斷提問，邱顯學則是不厭其煩、一次又一次地複述當時的情境、細節、個人感受，更不忘親身示範直線行走等動作，展現他在中風後積極復健的成果。邱顯學說「能救一個是一個」，只要有人聽了他的故事，因此對自己身體狀況更有警覺，哪怕是中風了，把握復健黃金期，也有機會重拾日常生活功能，讓別人看不出曾是中風一族。

身為一位走出中風陰霾的醫師，這10年間邱顯學儼然成為對抗腦中風的最佳代言人，他更離開醫學中心自行開業，希望能以畢生之力建立一家完全中醫醫院。邱顯學表示，雖然患者中風第一時間不一定有像他一樣的專業能針灸自救，但透過中醫診治，輔以現代檢查儀器的判斷，能夠幫他們更早注意身體的「亞健康」狀態，遠離中風危機。

不過，邱顯學充滿戲劇性的人生故事尚未結束，就在5月初密集上節目打書期間，邱顯學因感冒拖了1個多月沒好，發現鼻水內有血絲，驚覺不對勁趕緊就醫檢查，確定10年前腦中風隨堂考滿分的他，竟罹患了鼻咽癌三期。慶幸癌細胞尚未轉移的他，目前已積極展開治療，每隔幾天就在臉書寫下抗癌日記。

中風後相隔10年又罹癌，邱顯學顯得豁達，「這是老天給我的考題，躲不掉」，搭配西醫治療外，他也當起神農氏，自行調配抗癌藥物「試藥」，「以前不攻癌症治療，自己得癌症，試過後才好拿捏給病人吃」。他打趣說，之前新書書名叫「5點02分，我中風了」，很多人就鼓勵他要在抗癌成功後，活著寫第二本續集「9點02分，我罹癌了」。

邱顯學最廣為人知的就是10年前中風那段經歷，相隔10年竟又罹鼻咽癌，邱顯學顯得豁...
邱顯學最廣為人知的就是10年前中風那段經歷，相隔10年竟又罹鼻咽癌，邱顯學顯得豁達，「老天給我的考題，躲不掉」。圖／邱顯學醫師提供
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腦中風復健中醫

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