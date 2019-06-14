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咖啡配三明治、燒餅配油條 專家建議長輩早餐別這樣吃

2019-06-14 07:29聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

一份燒餅油條就打發早餐，營養師提醒，台灣民眾的早餐幾乎都只能吃到澱粉，特別是中式早餐，蛋白質、鈣質含量太低，讓長輩面臨肌少症危機。若是半年內無緣無故減少5%的體重，長輩就得格外注意是否是肌少症上身。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，國人早餐攝取蛋白質明顯不足，一杯咖啡配三明治，或是一份中式的燒餅油條，幾乎沒有蛋白質，隨人口結構高齡化老年人應更重視蛋白質以及鈣質的攝取，避免肌少症上身。

65歲以上長輩，每天應攝取到20公克到30公克蛋白質，每餐平均分配，約每餐7公克左右。以早餐而言，即使是吃一碗米粉湯，建議多點2塊油豆腐，再加一份肉；西式的選擇可以選一份蛋餅，再配500c.c豆漿，或一杯240c.c.的牛奶，不喜歡喝冰的鮮奶，可以沖泡3平湯匙的奶粉，這樣早上的蛋白質就足夠。

增肌也是長輩需要重視的議題，蘇秀悅說，很多長輩認為有動就好，每天散步、走路，對於增肌而言都算是「無效運動」，建議可以多做一些阻力運動，不必比照年輕人，做完阻力運動後一小時內補充蛋白質，是最能增加肌力的方法。

蘇秀悅表示，增加肌力能保護器官、骨骼，縮短臥床時間，特別是長輩最擔心的跌倒，肌少症的長輩，可能一跌倒就骨折，住院後恐自此就得長期臥床，若能避免肌少症的發生，即可避免類似情節發生。

營養師表示，這樣的中式早餐蛋白質、鈣質含量太低。本報資料照片
營養師表示，這樣的中式早餐蛋白質、鈣質含量太低。本報資料照片
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鈣質老年人高齡化咖啡

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