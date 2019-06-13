「走向雲端、病醫雙贏」 李伯璋談健保改革

2019-06-13 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



「走向雲端、病醫雙贏—健保改革日記」集結衛福部健保署近三年工作成果，強調「雲端」，主要是健保署近年建置「健保醫療資訊雲端查詢系統」，減少重複用藥與檢查，抑制醫療浪費，也讓民眾就醫資料更透明，透過健康存摺，未來進一步發展人工智慧，則是健保的下一步。

在上個月舉行的世界衛生大會中，我雖無法參與，但衛福部長陳時中與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在場外會談時，艾薩表示，台灣健保制度讓美國衛生部門感到驚豔，他尤其對雲端健保雲端資料機制，覺得「這是美國做不到的事情。」

健保署長李伯璋指出，健保開辦到今，健保大餅從開辦之初的二二○○億元到突破七千億元，但健保大數據資料分析，藥費及檢驗檢查費增加幅度最大，分別從五百多億點增加到1千多億點，但健保支付醫師診察費由五○一增加到八八九億點，僅微幅上升，顯示年醫療人員勞務收入並未大幅增加，於是有「血汗」之嘆。

健保開源不易，調高費率有現實上的困難，李伯璋希望透過節流減少浪費。健保醫療資訊雲端查詢系統讓病患接受哪些檢查、用藥及處置，都上傳到雲端，可跨院分享及調閱，健保署更進一步設計「主動提醒」功能，當醫療院所開立檢驗項目時，電腦視窗跳出做哪些檢驗檢查，提醒醫師注意。