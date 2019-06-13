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自費產檢卻被要求刷健保卡 健保署出書談改革

2019-06-13 22:29聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

明明自費產檢，卻被要求刷健保卡；算好時間半年洗牙一次，去到診所，醫師卻說兩個月前有洗牙紀錄，但當時明明只有補牙。這些醫界異常申報狀況讓民眾就醫權益受損，但透過健保大數據一一被糾出，無所遁形。

衛福部健保署近日出版「走向雲端、病醫雙贏—健保改革日記」，利用大數據細數近3年健保署推動的改革業務。健保署長李伯璋強調，健保是醫界全體付出心力而營造的成就，全民都應共同珍惜，醫療院所採誠信原則申報健保，違規者只是少數，但「院所若詐領健保，查核違規不會手軟」。 

健保署強調，若自費接受產檢，針對產檢費用，醫院不應再刷孕婦的健保卡。但有孕婦向健保署反映，「明明自費產檢，醫院還要刷健保卡」。健保署台北業務組於是分析婦產科申報資料，果真從近年申報數據中，發現有1婦產科診所集團，一手向孕婦收取自費健檢費用，另一手刷健保卡申報健保點數。

健保署分析發現，該連鎖婦產科在孕婦自費做高層次超音波檢查後，除了開立健保藥品，並以諮詢或其他相關疾病名義申報另外1筆健保費用；健保署在2016年1月至2017年12月間，對該連鎖婦產科停約1個月處分，並追回至少1,500萬元健保費。

另外，健保署統計2013年至2015年健保申報資料，「產後出血止血術」平均每年約700件，但2016年卻爆增至884件。追查發現，高雄某醫院2015至年至2017年申報「產後出血止血術」件數，約4成6患者沒有生產紀錄，另有產後止血時間竟是生產後42天的案例，明顯和臨床狀況不符。

至於民眾利用率不低的洗牙治療，健保補助民眾每半年一次洗牙，即牙結石清除。有民眾反映，依時間赴牙醫院所計畫洗牙時，卻被告知半年內已在其他牙科院所洗牙，但他明明只有補牙。健保署統計發現，2017年全國院所申報洗牙件數逾900多萬件，其中4%在半年內重複洗牙。

健保署強調，若自費接受產檢，針對產檢費用，醫院不應再刷孕婦的健保卡。但有孕婦向健...
健保署強調，若自費接受產檢，針對產檢費用，醫院不應再刷孕婦的健保卡。但有孕婦向健保署反映，「明明自費產檢，醫院還要刷健保卡」。圖／本報資料照片
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