高雄鳳山區也見登革熱個案 疾管署憂擴散明緊急噴藥

2019-06-13 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高雄登革熱群聚疫情繼續燒，疾管署今晚7時公布，高雄市再新增2例本土登革熱病例，分別是居住三民區鼎金里70多歲女性及鳳山區中和里50多歲男性，家住鳳山的男子工作場所就在三民區群聚疫區內，仍視為同起群聚事件，為因應三民區以外病例，明天將緊急至鳳山區病例住家附近噴藥，避免疫情擴散。

疾管署副署長莊人祥表示，本次新確診個案中有1人居住鳳山區，但由於該名男性工作地點在鼎金里，與鼎金里及鼎西里群聚疫情具高度地緣相關性，研判屬同一波群聚感染。這次2名新增個案均無疑似症狀，所幸他們都在衛生單位於社區擴大採檢859例名單中，才能及早被揪出。

這波登革熱群聚已累計19名個案，別為三民區18例及鳳山區1例。近日連日降雨，病媒蚊孳生風險大增，莊人祥表示，疾管署與高雄市政府將安排防疫人員前往鳳山區個案住家週邊執行社區緊急防治；三民區群聚高風險里別，持續加強疫情調查、病媒蚊監測、孳生源清除及民眾衛教等防治工作。

莊人祥再次提醒，無論是鼎金里或是鄰近里別居民，都應積極配合政府疫情調查與防治工作，並依通知或公告主動清除孳生源，如拒絕、規避或妨礙主管機關相關調查及處置，可依傳染病防治法第67條最高處30萬元以下；另經查核發現孳生登革熱病媒蚊幼蟲者，可依據傳染病防治法第70條裁罰新台幣3千元至1萬5千元。

今年截至目前國內累計20例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中群聚事件為三民區18例、鳳山區1例，另前鎮區1例為今年2月的散發個案。境外移入病例則有165例，為近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多。