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獨／驚！3歲女童背部都是疤 竟是兒童汽座「蟲蟲危機」

2019-06-13 19:39聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市北屯區一名家長最近發現孩子腹部、背部突然出現莫名被蟲叮咬的痕跡，但明明家裡很乾淨，棉被、床單經常換洗，也沒去郊外，背部、腹部卻一直有叮咬痕跡。一直到爸爸拆掉兒童汽車座椅的海綿大清洗，大吃一驚，裡面竟然藏了比小蟑螂還要小的黑蟲，醫生推測，就是被小黑蟲叮咬。

這名3歲女童，背部青色是胎記，其他深色疤痕看似好像被兒虐？但其實不是，雙親心疼不已，媽媽說「女兒背後的疤，一開始跟肚子前面一樣，像是被蚊子叮的包。」他們帶去給醫生看診，醫生推測「是遭蟲咬」，小孩皮膚很敏感，擦藥後，雖然被叮咬的包消了，卻留下痕跡。

女童的雙親表示，他們經常更換被單、床單、很重視清潔，完全想不透「蟲蟲哪裡來？」而且疤痕集中在「背部、腹部」。一直到最近女童爸爸拆掉車內兒童安全座椅的海綿，跑出好幾隻小黑蟲，才找到兇手。

汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂或螞蟻進駐，整個拆掉海綿墊，就見過縫隙裡藏了小蟑螂或跳蚤，不只藏汙納垢，若經特殊燈光一照，肉眼看不到的細菌，通通現形。

業者建議，家有幼兒，一定要定時清洗安全椅外套，坐墊縫隙不可輕忽，小朋友坐在椅子上吃零食、餅乾、食物殘渣，都會吸引「蟲蟲」進駐，夏季高溫，更容易滋生細菌。

匠心汽車美容業者說，他們印象最深刻的是曾在一輛車內，清出200、300隻小蟑螂，「每一隻都活跳跳」。

這名家長說，有了這次經驗和教訓，希望分享給家有幼兒的爸媽們，兒童汽座千萬不要忽視內藏汙垢和蟲蟲危機。

汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂...
汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂或螞蟻進駐，整個拆掉海綿墊，就見過縫隙裡藏了小蟑螂或跳蚤，不只藏汙納垢。圖／汽車美容業者提供
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台中市北屯區一名家長最近發現孩子腹部、背部突然出現莫名被蟲叮咬的痕跡，一直到爸爸...
台中市北屯區一名家長最近發現孩子腹部、背部突然出現莫名被蟲叮咬的痕跡，一直到爸爸拆掉兒童汽車座椅的海綿大清洗，大吃一驚，裡面竟然藏了比小蟑螂還要小的黑蟲，醫生推測，就是被小黑蟲叮咬！圖／家長提供
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汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂...
汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂或螞蟻進駐，整個拆掉海綿墊，就見過縫隙裡藏了小蟑螂或跳蚤，不只藏汙納垢。圖／汽車美容業者提供
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汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂...
汽車美容業者說，他們常幫忙清潔兒童汽座，縫隙裡常見食物殘渣，這些都可能招來小蟑螂或螞蟻進駐，整個拆掉海綿墊，就見過縫隙裡藏了小蟑螂或跳蚤，不只藏汙納垢。 圖／汽車美容業者提供
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