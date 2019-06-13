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工作、婚姻壓力爆炸 40歲卵巢就早衰

2019-06-13 18:15聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

女性生活壓力日趨增加，除了要面對工作，還得育兒、家庭等導致荷爾蒙失調，女性35歲後卵巢功能將逐漸退化，女性更年期通常在50歲左右，但近年有提前的趨勢，醫師呼籲，許多女性為求完美，常忽略生活作息，讓許多疾病都提早上身，建議一定要常檢視自身的作息，可搭配食譜或是藥補改善身心理健康。

開業中醫師林家曲表示，40歲到54歲左右，屬於更年期的前後期，更年期提早報到可分先天及後天因素，先天因素包含特發性卵巢提早衰老、遺傳或家族史、自體免疫疾病等；後天因素則包含化療、環境因素如抽菸、二手菸，甚至壓力太大或動過卵巢手術、過度減重或健身都可能導致荷爾蒙失調，讓更年期提早報到。

林家曲表示，臨床上多數女性更年期前期約在48歲到52歲，40歲前出現更年期症狀的女性多半屬於卵巢早衰者，近年卵巢早衰的患者日趨增多，若已出現更年期前期症狀，如經期不規律、月經量變少或變多，臉部容易潮紅、盜汗、心悸、失眠、關節莫名痠痛、記憶力變差、容易疲倦、情緒焦慮或憂慮等。

林家曲說，上述症狀持續超過3到6個月，建議可以抽血檢驗濾泡雌激素（FSH）是否在正常值內，若小於25pg／ml，代表接近更年期，反之，若數值正常但出現前述不適症狀，最好徹底檢查是否有其他病症。

若有更年期前期的症狀，建議應該要立即調整生活習慣及作息等方式延緩更年提早到來，像是可以多吃附含有雌激素的食物，如山藥、豆類等，中藥的部分可以考慮多吃高麗蔘、當歸、百合、浮小麥、茯苓、麥冬、五味子等，但強調要保持運動習慣，避免熬夜，常常失眠的女性，一定要遠離咖啡或茶。

若已確定更年期提早出現，也不要過於焦慮，畢竟更年期是每位女性必經過程，林家曲說，依照中醫藥典記載，人蔘可被用於紓緩更年期症狀，而常常作為四物湯、生化湯、補中益氣湯的當歸，也是補血活血的選擇，其餘像是茯苓可幫助睡眠，若能多補充維他命增加體內抗氧化力，也能補足更年期後失去雌激素的保護力，建議可以吃石榴籽油等。

女性工作壓力大，影響體內荷爾蒙，當心卵巢早衰使更年期提前到來。圖／本報資料照
女性工作壓力大，影響體內荷爾蒙，當心卵巢早衰使更年期提前到來。圖／本報資料照
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